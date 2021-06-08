地產
二手速遞｜買家追低水！豪景花園一周7宗成交
2021-06-08
二手速遞｜買家追低水！豪景花園一周7宗成交
中原地產豪景花園首席分區經理譚榮輝表示，各區新盤熱賣，增強市場對後市信心，買家加快入市追落後。青龍頭豪景花園本月睇樓量顯著增加，首個星期連錄7宗成交，快將追平上月全月9宗成交，本月平均實用呎價約1.1萬元，現時部分放盤呎價不用1萬元。
譚榮輝指，豪景花園本月已錄的7宗成交，均由該行促成。當中最低呎價成交為7座低層D室，實用面積約828方呎，三房套房間隔，買家原本洽購屋苑另一個單位，因業主臨場反價，遂轉洽此單位。原叫價810萬元，業主最終願減45萬元或約5.6%，即以765萬元成交，折合實用呎價約9,239元。買家為同區租客，見樓市交投熾熱，料樓市易升難跌，即加快買樓上車。原業主於2011年5月以345萬元購入單位，持貨10年轉售，帳面獲利420萬元或約1.2倍。
頂層連天台戶售472萬
譚榮輝續指，屋苑3座頂層連天台戶，實用面積約364方呎，兩房間隔，天台約229方呎。原開價490萬元，獲區內租客議價至472萬元即拍板承接，折合實用呎價約12,967元。買家在10年前賣樓後，一直租樓至今，是次見有心儀單位，即把握機會重新「上車」。原業主於1991年4月以74.2萬元購入單位，持貨30年才轉售，帳面賺397.8萬元或約5.4倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜買家追低水！豪景花園一周7宗成交-271126