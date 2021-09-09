今日二手｜上車客積極搵盤！8XX萬買到逾700方呎

大市向好，入市氣氛活躍，上車盤積極尋找心水放盤，當中新界區屋苑成主要目標，有買家以「8字頭」成功買入逾700方呎單位。
尚悅本月暫錄4宗成交
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月至今錄逾45宗二手成交，隨著一線大型屋苑樓價急升以及盤源驟減，購買力轉向二、三線屋苑尋寶，故部分指標屋苑成交步伐有所減慢。
尚悅本月暫錄得4宗成交，11座中層J室，實用面積約402方呎，兩房間隔，內櫳企理，獲上車客以614.8萬元購入自用，折合實用呎價約15,294元。原業主於2016年9月以418萬元買入單位，持貨5年轉售，帳面獲利196.8萬元或約47%。
珀麗灣海景三房減25萬易手
中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫詩雁指，珀麗灣本月至今錄得6宗成交，對比上月全月的16宗成交，本月交投步伐加快，平均實用呎價約12,808元，較上月微升0.1%。
珀麗灣11座高層B室，實用面積約615方呎，三房間隔，向東南，享青馬大橋海景。上月中叫價845萬元，經議價後減25萬元，至820萬元沽出，折合實用呎價約13,333元。買家為外區上車客，認為珀麗灣海景單位樓價低水吸引，上址享前排青馬大橋海景，間隔闊落，一睇即中，議價後立即承接。原業主於2002年8月以254萬元買入單位，持貨19年轉售，帳面賺566萬元或約2.2倍。
映灣園大單邊895萬沽
中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華稱，映灣園本月暫錄得5宗成交，與上月同期的6宗成交相若。映灣園6座中層B室，實用面積約728方呎，原則是三房套房間隔，向內園及會所，景致開揚，亦可享少部分機場海景。原業主早前以908萬元放盤，經議價後共減13萬元，以895萬元成交，實用呎價約12,294元。
曹嘉華續稱，買家為上車客，心儀單位享大單邊開揚景致，見價錢合理，隨即購入自用。原業主於2004年5月以248萬元購入單位，持貨17年，帳面獲利647萬元，單位期內升值約2.6倍。
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