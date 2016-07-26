今日二手｜新婚客紛入市購兩房 同預算可揀新界三房

二手樓價破頂後，交投雖稍為放緩，不過本地用家需求強勁，支持近期樓市成交，市場最新連錄新婚客入市個案，當中有議價逾40萬成功「上車」，亦有斥近1,000萬元買市區海景兩房，以相若預算更可於新界區入手半新盤的三房單位。
荃灣「90後」上車客議價購綠楊新邨
中原地產荃灣海之戀第一分行高級資深分區營業經理黃俊傑表示，荃灣綠楊新邨Q座高層2室，實用面積約451方呎，兩房間隔。原叫價780萬元，經議價後減價42萬元或約5.4%，至738萬元成交，折合實用呎價約16,364元。
買家為一名「90後」上車客，買樓準備結婚，本身亦居於荃灣，鍾情綠楊新邨位置方便，實用率高。上址內櫳企理，景致開揚，見價錢吸引，爽快拍板承接。原業主於2002年5月以148萬元買入單位自住，因打算轉換居住環境才賣樓，帳面獲利590萬元，單位19年間升值近4倍。
凱帆軒海景兩房975萬易主
中原地產奧運站瓏璽第一分行高級資深分區營業經理鄭永馨稱，奧運站凱帆軒3座高層G室，實用面積約432方呎，採兩房間隔，單位座向西南方，擁內園景、泳池景及開揚海景，議價後以975萬元沽出，折合實用呎價約22,569元。
新買家為外區新婚客，鍾情單位擁多重優質景觀，議價後亦符合其置業預算，即拍板入市作新居之用。據了解，原業主於2003年以174.2萬元購入單位，持貨18年，現沽貨帳面大賺800.8萬元或約4.6倍離場。
長情業主沽康怡花園
以上述凱帆軒相若成交價，亦可於港島區買入指標屋苑兩房單位。利嘉閣地產皇牌屋苑康怡花園分行高級經理陳家豪透露，鰂魚涌康怡花園P座中層5室，實用面積約490方呎，採兩房間隔，以977萬元易手，折合實用面積呎價約19,939元。
據悉，原業主於1997年10月以約505萬元購入單位，持貨約24年，現轉手帳面獲利約472萬元，物業期內升值約93%。陳家豪補充，屋苑本月暫錄2宗二手成交，現有213個二手盤源提供，最低入場價由768萬元起。
溱柏園池景三房套減20萬轉手
至於以約900萬元的預算，更足夠於新界區買入半新盤三房，單位面積更較康怡花園及凱帆軒大約330及388方呎。樓齡約7年的元朗溱柏，利嘉閣地產皇牌屋苑元朗-千色匯分行高級經理朱子華指，6座中層E室實用面積約820方呎，採三房套連儲物室間隔，外望內園池景。原開價930萬元，經議價後減價20萬元，以910萬元沽出，折合實用面積呎價約11,098元。
據悉，原業主於2014年6月以約593.4萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面賺約316.6萬元或53%。朱子華補充，溱柏本月暫錄約7宗二手成交個案，屋苑現時約有90個放盤，叫價由450萬元起。