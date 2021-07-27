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代理動態｜利嘉閣真盤源「假一賠千」頒獎獎金13.7萬
11 小時前
代理動態｜利嘉閣真盤源「假一賠千」頒獎獎金13.7萬
利嘉閣地產表示，自6月初推出真盤源「假一賠千」計劃後，市場反應極之正面，截至本月21日為止，共收到605宗舉報，其中137宗經「假一賠千」獨立審查組調查後確認舉報成立。公司百分百兌現承諾，每位成功舉報者均可獲得1,000元獎賞，頒發成功舉報獎金總額達13.7萬元。
全力確保盤源更真實
該行指，收到的605宗舉報，當中有137宗個案經調查後確認舉報成立，有412宗經調查則確認舉報不成立，剩餘的56宗則仍然調查中。至於個案投訴類別方面，有50.6%的舉報涉及「銷售圖片」，約有48.3%涉及「銷售狀況」，其餘分別有31.2%及17.2%的舉報涉及「銷售價格」及「銷售委託」。
利嘉閣地產主席施慧勤稱，整體舉報個案當中最常見的疏忽為「銷售圖片」類別，經調查後發現皆因有少部分前線同事大意地誤將同屋苑鄰近單位的圖片錯配上傳；加上近期二手市場交投熾熱，少部分前線同事未有及時更新相關二手物業最新的「銷售狀況」及「銷售價格」，強調公司一接到舉報便已即時將有關盤源下架，未來會實行更嚴格的內部監察審核工作，全力確保平台的盤源更真實，有關的資訊更即時，繼續為消費者提供最大權益保障。
真盤源APP下載量及用戶人數急升
施慧勤續稱，自真盤源「假一賠千」計劃推出市場後，市民可透過「利嘉閣真盤源APP」作出相應舉報，順勢帶動「利嘉閣真盤源APP」在6月份的下載量按月大幅急升86%，新用戶人數亦同時大增84%，而活躍用戶人數亦上漲27%，三大統計數據全面向好，充分反映市民對真盤源「假一賠千」計劃的大力支持及進一步加強使用「利嘉閣真盤源APP」。
她強調，未來平台盤源會繼續歡迎「全民監察」，確保每宗舉報個案都得到認真仔細的跟進及處理，並承諾會一如以往百分百兌現「假一賠千」，獎賞總金額不設上限。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/代理動態｜利嘉閣真盤源「假一賠千」頒獎獎金13-7萬-277671