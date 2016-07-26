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兩房樓價｜將軍澳錄新高成交 元朗連車位賣7球
19 小時前
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兩房樓價｜將軍澳錄新高成交 元朗連車位賣7球
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峻瀅1期本月至今暫錄約4宗成交，有望追平上月全月8宗交投量。(陳奕釗攝)

兩房放盤承接力強，將軍澳最新錄得呎價創屋苑新高成交；而係元朗區，有首置家庭以7球連車位入手。

峻瀅錄屋苑呎價歷史新高

中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，康城站峻瀅1期本月至今暫錄約4宗成交，有望追平上月全月8宗交投量，屋苑現時平均實用呎價約14,039元。

峻瀅1期3座高層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，單位座向正南方，享內園泳池景。7月開價818萬元，最終以805萬元沽出，累減13萬元或約，1.6%，折合實用呎價約16,165元，創屋苑呎價歷史新高，較屋苑現時平均呎價高15%。原業主於2012年7月以377.2萬元買入單位，持貨9年，現轉手帳面獲利427.8萬元或約1.1倍離場。

迎濤灣3年轉手賺31%

若800萬元以下的預算，可於馬鞍山區買入較上述峻瀅面積稍大的兩房，且呎價可回落至約1.5萬元水平。中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖稱，迎濤灣2座中層G室，實用面積約515方呎，兩房間隔，以783萬元易手，實用平均呎價約15,204元。原業主於2018年以600萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面賺約183萬元或31%離場。

大埔中心減價10萬易手

世紀21宇田地產高級客戶經理劉定方透露，大埔中心15座中層E室，實用面積約462方呎，兩房間隔，座向東北。原開價720萬元，放盤三周，減價10萬元後，獲用家以710萬元承接，實用面積呎價約15,368元。原業主於2014年12月購入單位，當時作價470萬元，持貨逾6年至今沽售，帳面獲利240萬元，單位期內升值約51%。

朗怡居獲首置家庭連車位承接

中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，元朗朗怡居1座低層E室，實用面積約552方呎，兩房間隔，享開揚景致，連車位以733萬元成交，折合實用呎價約13,279元。買家為首置家庭客，屬意單位內櫳企理實用，附近環境清靜，睇樓後迅速決定承接。原業主於2009年6月以167萬元買入單位，隨後以39萬元購入車位，現一併轉售，帳面獲利527萬元或約2.6倍。

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朗怡居獲首置家庭連車位承接。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/兩房樓價｜將軍澳錄新高成交-元朗連車位賣7球-284402
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