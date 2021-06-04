超│額│80│倍
時隔不足一年，97後「新盤票王」紀錄再度刷新！新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III明首輪發售331伙，昨截收逾2.7萬票，超額逾80倍，較去年10月柏傲莊I首輪截收逾2.27萬票的紀錄，高出近兩成。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛(圓圖)稱會盡快加推單位應市。
鄭志剛表示，品牌效應造就報捷，特別是柏傲莊I及II期向隅客的追捧，約六成為去年曾於柏傲莊I、II期入票，由於該批客群能於代理分店或家中上網入票，毋須親身到現場認證。有見市場需求強烈，會與港鐵商討盡快加推單位。柏傲莊III入票客源地區分布中，約七成來自新界區、兩成為九龍區、其餘為港島區。入票人士以用家及家庭客為主，鍾情三、四房單位。
柏傲莊III首輪銷售盡推首兩張價單共331伙，最高20%折扣優惠，折實售價由674.8萬元起，折實呎價17,779元起。
逸南今開售28伙 中原向買家送優惠
恒基地產(012)鴨脷洲逸南今日次輪銷售28伙，包括16伙開放式及12伙一房單位，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝指，視乎銷情再加推單位，料價錢會輕微上調。他續指，旗下兩個港島區新盤擬下半年推售，其中西灣河項目涉逾400伙，另位於堅道第1期項目則涉逾180伙。
中原地產表示，由即日起至周日止，凡經該行購入逸南單位之首三名買家，每名可獲贈「躍動出海遊船體驗」，合共總值約3萬元。該行指，預計逸南落成後呎租可達60元至65元，租金回報約3.3厘。
九龍單幢新盤混戰
VAU RESIDENCE率先上樓書
一手市旺下，九龍區單幢新盤紛紛出擊。萬科香港何文田VAU RESIDENCE昨已上載售樓說明書，提供165伙，實用面積由209至499方呎，涵蓋開放式至三房間隔，並設7伙天台特色戶；主打開放式及一房單位，分別佔58伙及78伙，佔全盤逾八成。執行董事周銘禧稱，現時銷售準備工作已近尾聲，料本月內推出市場，定價將參考同區新盤售價，預計樓花期約19個月。
至於何文田另一新盤、由協成行發展的芳菲亦計劃最快本月內推售，全盤樓高26層，僅涉71伙，標準單位實用面積286至481方呎，涵蓋一房及兩房，另備4伙連天台或平台特色單位。項目將設一個示範單位，定價會參考同區及九龍核心區項目價錢，目標為家庭客及年輕客群，預計樓花期約15個月。
另外，桂洪集團紅磡曼翹最快月內上載樓書，擬下月初開售。項目提供130伙，包括63伙開放式及62伙一房單位，標準單位實用面積由186至250方呎，另有5伙特色單位，料下月初開放兩個示範單位及推售，預計樓花期約12個月。