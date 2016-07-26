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十大屋苑｜中原利嘉閣均錄單位數成交 天氣不穩窒礙二手
1 小時前
十大屋苑｜中原利嘉閣均錄單位數成交 天氣不穩窒礙二手
中原地產表示，十大屋苑本周末錄得1宗成交，較上周末急挫75%。除美孚新邨錄得成交外，其餘9個指標屋苑均「捧蛋」。
綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄3宗二手成交個案，較上周末8宗減少63%，創去年二月以來88個周末新低。
陳永傑：周末颱風天雨加新盤搶客
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，《施政報告》後大市趨向明朗，買家入市意欲增強，近日一二手樓市成交明顯加快。惟本周末因颱風天雨，打亂了不少買家的睇樓及入市計劃，即使周日颱風減弱，市民普遍未有立即重投市場的打算，以致周末二手交投量急挫，加上本周末繼續有新盤開售，亦分散二手購買力。相信隨著天氣轉穩，樓市活動會隨即重拾正軌。
廖偉強：待買家適應新價格可逐漸走出拉鋸局面
利嘉閣地產總裁廖偉強稱，剛過去的周末成交減少，主要由於颱風吹襲影響，市民留在家中未有外出，令周末二手交投量驟降。他預期，最近一手市場熱鬧，第四季市場料將以新盤作主導，二手方面，目前樓價正於高位爭持，相信多個新盤推出將帶動市場氣氛，待買家慢慢適應新的價格，可逐漸走出拉鋸局面。
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區表現較佳，共錄得2宗成交，按周減少2宗；新界區只錄得1宗買賣，按周持平；而港島區則暫未錄得成交。若以屋苑劃分，以美孚新邨表現最好，錄得2宗交投；其次，嘉湖山莊錄得1宗成交；至於，太古城、康怡花園、杏花邨、黃埔花園、麗港城、新都城、沙田第一城及映灣園則暫未聞成交。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜中原利嘉閣均錄單位數成交-天氣不穩窒礙二手-288125