換樓家庭客熱捧 180度維港海景KOKO RESERVE 

被譽為「九龍版陽明山莊」的KOKO RESERVE，由會德豐地產發展，屬於藍田南KOKO HILLS的第二期發展項目。項目以三大賣點作招徠，分別是低密度設計、坐擁無敵維港海景，以及與港島東商業區和啟德發展區形成10分鐘交通網絡，配合周邊成熟的社區配套等優勢。KOKO RESERVE展銷廳已開放，發展商率先推28伙招標發售，當中涉三房及四房的熱門戶型，反映換樓家庭客需求殷切，招標期於周日(10月10日)開始。
自成一隅 低密度設計
整個發展項目合共分為三期，包括第1期KOKO HILLS、第2期KOKO RESERVE，以及第3A期及3B期。KOKO RESERVE位置藍田南全新街道，連接茜發道，毗鄰麗港城三期，坐擁獨立地段，脫離KOKO HILLS及第三期項目，自成一隅，採用三梯六伙低密度設計，私隱度高，亦是整個項目中最臨海的一期，獨覽無敵維港海景。KOKO RESERVE列入發展項目的第1座，以單幢式設計，共有82伙，標準單位涉71伙，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積由504至1,175方呎，當中兩至三房佔全盤約七成單位。另有11伙特色單位，實用面積由483至1,992方呎，其中17及18樓E室的天際複式單位，屬四房雙套及工作間連洗手間，實用面積1,992方呎，天台面積879方呎，平台面積403方呎，為項目最大面積之單位，更是全盤僅得一伙。項目預計關鍵日期為2022年9月，樓花期不足一年。
首推28伙招標售 屬三房四房單位
發展商傾向將全數單位以招標出售，目前首推28伙招標發售，主要為A、B、E、F、G室，為三房及四房。當中3伙為複式戶，包括17及18B、17及18C、17及18E室。翻查售樓說明書，單位A、F、G景觀正向維港景，盡覽鯉魚門、港島東、中環，以及啟德郵輪碼頭景致，而單位B及單位E的主人房露台也可以望維港景。會德豐地產常務董事黃光耀透露，KOKO RESERVE定價料較KOKO HILLS第一期高約一成。參考KOKO HILLS第一期平均成交呎價約2.17萬元，預計KOKO RESERVE平均呎價約2.4萬元起。首輪招標期為10月10日至12月31日。
示位828方呎兩房連傢俬賣
發展商現提供1個示範單位，以第1座8樓B室為藍本，實用面積828方呎，屬兩房一套連工人房間隔。值得留意的是，示範單位列為「無改動示範單位」，則代表交樓規格。翻查售樓說明書，整個第一座僅得8樓B室屬兩房一套連工人房間隔，餘下B單位都是以三房一套連工人房間隔為主。
會所靈感自意大利 設滑雪器
KOKO RESERVE另一賣點為會所設施，以北意大利雪山和滑雪村主題為設計靈感，引入Ski Tech滑雪模擬器及Putting Green高爾夫球及槌球設施，讓住戶感受外國度假村的舒適生活，同時亦為家庭客提供各種休閒設施及親子配套，媲美港島南的「陽明山莊」，予人感覺似是城中隱居的度假式生活。
位處港島東及啟德「金三角」
受惠東九龍區發展得如火如荼，以及觀塘、藍田兩區配套完善，KOKO RESERVE可謂盡享交通、商業、購物，三贏局面。
在交通上，項目樓下的全新街道將擬建巴士或小巴站，距離港鐵藍田站約4分鐘步程，與油塘轉綫站一站之隔，分別連接將軍澳綫、港島綫及觀塘綫，三綫匯聚，藍田站附近亦有藍田公共運輸交匯處，設多條過海及機場巴士線。另外，駕車經東隧，約10分鐘直達港島東商業區，配合預計2026年開通的6號幹線，屆時約4分鐘直達啟德，約10分鐘直達西九龍，形成「金三角」連接未來香港的經濟脈絡。周邊配套，項目毗鄰麗港城，生活所需不假外求，大型購物商場亦有APM，戲院、國際連鎖店舖一應俱全，未來巧明街亦有全新大型商業項目登場，啟德發展區亦正興建4個地標式商場及商廈。至於休閒生活也有晒草灣遊樂場、麗港公園和觀塘海濱長廊，生活舒適度非常高，受家庭客歡迎。
KOKO RESERVE 項目資料
發展商：會德豐地產
地址：茶果嶺茜發道
單位數目：82伙
住宅單位層數：15層
單位間隔：二至四房
實用面積：504至1,175方呎(標準單位)；483至1,992方呎(特色單位)
關鍵日期：2022年9月
小學校網：48校網
中學校網：觀塘區
示範單位地址：尖沙咀海港城港威大廈2座19樓
區內樓盤實用呎價比較
‧KOKO RESERVE─招標發售
‧KOKO HILLS─約$2.17萬
‧麗港城─約$1.5萬
‧匯景花園─約$1.5萬
‧凱滙─約$1.7萬