建灝地產屯門上嵐昨加推13伙，維持最高16%折扣優惠，折實售價由514.61萬元起，折實平均呎價約19,541元。連同上周四推出的首張價單，涉50伙，至今共推出63伙應市。集團投資部經理鄭智荣稱，短期內公布首輪銷售安排，有機會再度加推單位，並有加價空間。
中原按揭及中原地產為上嵐買家特設全新「上嵐置低息低首期按揭優惠」。中原按揭董事總經理王美鳳表示，全期按息低至H+1.3厘，以今日(20日)1個月拆息0.077厘計(約0.08厘)，實際息率低至1.38厘，屬全城至低息按揭計劃，而透過按揭保險計劃之按揭成數高達九成，客戶可透過高成數按揭以低至一成首期輕鬆上會。與此同時，此計劃之客戶亦兼享與按息一致之高存息戶口，客戶可把儲蓄或資金存入戶口賺取高存息，以抵銷按揭利息開支進一步慳息，計劃亦特賞現金回贈高達1.2%予客戶。
按息開支較去年高位省近45%
王美鳳指，今日1個月拆息跌至0.077厘(約0.08厘)創今年新低，亦屬11年來新低水平，拆息跌勢下，現時H按實際息率低至1.38厘之10年來新低，較今年首季約1.46厘進一步下跌，並較去年高位2.5厘跌逾1厘，供款人士的每月按息開支已節省達45%。她認為，資金充裕是推低拆息主因，去年下半年起銀行體系結餘明顯增加下，拆息逐步下跌，今年拆息更進一步返回貼齊甚至低於美息水平，供樓利息支出大幅減少是推動今年樓市向好的其中一個因素，增強了買家的入市信心。王美鳳預料，今年H按將繼續受巿場歡迎，據金管局最新5月份H按選用比例按月高達96.8%，再刷歷史紀錄新高。
陳永傑：本周CCL有望破頂
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市暢旺，中原城市領先指數CCL持續反覆向上，逼近歷史高位，最新報187.87點，今年累升6.6%，與高位只差1.37%，當中新界西CCL明顯跑贏大市，今年累增11%，與歷史高位只差0.1%，本周有望率先破頂。據該行研究部資料，屯門區今年上半年共錄1,795宗二手私人住宅買賣合約登記，金額108.92億元，分別較去年下半年增27%及32%，價量齊升，可見剛性需求強勁。
他稱，本月一手市場累錄約980宗一手成交，上半月較少新盤，隨著多個新盤醞釀開售，下半月市況正在升溫，料全月一手成交量可錄約1,500至2,000宗。