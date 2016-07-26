新盤消息｜多圖！何文田芳菲414方呎一房示位曝光 料本周開價

協成行發展何文田芳菲最快本周內公布首張價單，發展高級項目經理陳婉霞青少年，首批料涉30伙，涵蓋一房及兩房單位，計劃本周六(24日)對外開放示範單位及接受認購登記，預計下周公布銷售安排。她指，定價會參考區內一手及二手成交價，以年輕客、家庭客及投資者為目標客群。
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發展商今日率先向傳媒開放設於佐敦協成行九龍中心銷售廳的一房連傢俬裝修無改動示範單位，以28樓C室為藍本，實用面積414方呎，為寬敞主人房相連工作間格局。
單位採用煙熏橄欖綠及淡玫瑰粉紅為主調，多款傢俱均採用簡潔俐落的弧形邊角設計；配襯美感實用兼容的傢俬擺設及色調溫暖的木材、石材和布藝等材質。大門口左側位置擺放流線形設計的多功能收納儲物櫃，可作收納鞋類及其他物品之用。長方型客飯廳長約5米，闊約2.4米，開則方正實用，可靈活擺放傢俬。客飯廳以落地玻璃摺趟門連接22方呎的露台，配上廣角大窗，增加室內採光，層與層之間的高度約3.15米，空間感十足。露台欄杆特別預留位置方便住戶擺放小盆栽或飲品小食。客飯廳另設一組淡粉紅儲物櫃，內連收藏式摺趟餐桌，靈活方便。餐桌拉出後最長可達1.2米，用餐區相鄰露台，住戶可以美景伴餐。單位採開放式廚房設計，配以歐洲名牌廚具和家電，包括拉趟式抽油煙機及嵌入式電磁爐、嵌入式雪櫃等。
主人睡房長約4.35米，闊約3米，約150方呎，空間寬敞舒適，放置雙人床後仍可三邊落床。房間設有L型廣角大玻璃窗，景觀與客飯廳相同；而房內的16方呎工作平台則與窗戶產生對流作用，增加室內空氣流通。櫃門採用灰色透明玻璃設計，內設燈槽，通透明亮，令衣物一目了然。主人睡房浴室設有窗戶，有助採光及通風；亦配備名牌面盆、座廁、天花式浴室寶等。
芳菲樓高26層，提供71伙，包括一房至兩房間隔的標準單位，實用面積約286至481方呎，另備4個連平台或天台的特色單位。項目容許飼養寵物，並設有住客私人會所。