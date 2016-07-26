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新盤消息｜大露台+特高樓底 屯門上嵐示位即睇！
1 小時前
新盤消息｜大露台+特高樓底 屯門上嵐示位即睇！
新界全新盤出擊在即，建灝地產屯門上嵐預計最快日內公布首張價單。集團投資部經理鄭智荣表示，首批料不少於50伙，定價會參考屯門區內及市區一房單位，而位於荃灣楊屋道88號「Plaza 88」之展覽廳及一房無改動示範單位將於本周五(16日)對外開放參觀，料吸引年輕人士、小家庭及投資者關注。
特高樓層高達3.5米
發展商今日首度開放項目一房無改動示範單位，為18樓C單位，實用面積290方呎，特高樓層高達3.5米，配以落地玻璃趟門引進自然光，空間感十足。大門設有韓國Samsung電子門鎖，出入口附近位置設有嵌入式置物櫃，增加儲物空間。旁邊為開放式廚房，配備著名廚具品牌Gorenje家電，包括電磁爐、抽油煙機、洗衣乾衣機、雪櫃等。
單位客飯廳布局分明，間隔方正，方便住戶擺放各種家具，並相連實用面積22方呎露台及16方呎工作平台，兩者合併令室外空間更見實用，住戶日後可放置戶外家具，打造成私人茶座。
睡房放置雙人大床後仍有空間放置大型衣櫃，同時設有偌大玻璃窗。浴室以白色為主調，設有洗手盆櫃及鏡櫃，惟留意浴室位置設於主人房內。
上嵐樓層總數為17層，當中14層為分層住宅樓層，提供112伙一房標準單位，實用面積由265至290方呎。另外會所及住戶共享空間則分別設於地下、2樓及天台。
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