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新盤消息｜逸南明次輪發售28伙 中原向買家送優惠
2021-06-03
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樓市樓價一手新盤逸南鴨脷洲恒基地產韓家輝次輪銷售中原地產躍動出海遊船體驗陳永傑劉文勝
新盤消息｜逸南明次輪發售28伙 中原向買家送優惠
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中原地產特意向逸南買家送出出海遊船體驗，合共總值約3萬元，名額3個。

恒基地產(012)鴨脷洲逸南明日次輪銷售28伙，包括16伙開放式單位及12伙一房單位，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，當中15伙售價低於500萬元，會視乎明日銷情再加推單位，售價將會輕微上調。

下半年擬推港島兩項目

韓家輝透露，今年下半年部署兩個港島區新盤推售，當中西灣河項目涉逾400伙，另位於堅道第1期項目則涉逾180伙；至於九龍區利奧坊第四期最快今年底推售。另外，旗下西營盤藝里坊．1號剛獲得優質建築大獎，計劃將會提價加推單位應市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港島區上月錄得約450宗新盤成交，創35個月單月新高紀錄。中原地產特意向逸南買家送出出海遊船體驗，由即日起至2021年6月6日止，凡經該行購入逸南單位之首三名買家，每名可獲贈「躍動出海遊船體驗」，合共總值約3萬元。

中原地產西南區高級營業董事劉文勝預計，逸南落成後呎租可達60元至65元，回報約3.3厘。

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西營盤藝里坊．1號剛獲得優質建築大獎，計劃將會提價加推單位應市。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜逸南明次輪發售28伙-中原向買家送優惠-270479
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