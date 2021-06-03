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新盤消息｜逸南明次輪發售28伙 中原向買家送優惠
2021-06-03
新盤消息｜逸南明次輪發售28伙 中原向買家送優惠
恒基地產(012)鴨脷洲逸南明日次輪銷售28伙，包括16伙開放式單位及12伙一房單位，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，當中15伙售價低於500萬元，會視乎明日銷情再加推單位，售價將會輕微上調。
下半年擬推港島兩項目
韓家輝透露，今年下半年部署兩個港島區新盤推售，當中西灣河項目涉逾400伙，另位於堅道第1期項目則涉逾180伙；至於九龍區利奧坊第四期最快今年底推售。另外，旗下西營盤藝里坊．1號剛獲得優質建築大獎，計劃將會提價加推單位應市。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港島區上月錄得約450宗新盤成交，創35個月單月新高紀錄。中原地產特意向逸南買家送出出海遊船體驗，由即日起至2021年6月6日止，凡經該行購入逸南單位之首三名買家，每名可獲贈「躍動出海遊船體驗」，合共總值約3萬元。
中原地產西南區高級營業董事劉文勝預計，逸南落成後呎租可達60元至65元，回報約3.3厘。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜逸南明次輪發售28伙-中原向買家送優惠-270479