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新盤消息｜VAU Residence加推17伙 周三次輪發售
1 小時前
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樓市樓價一手新盤萬科香港何文田VAU Residence加推周銘禧次輪銷售
新盤消息｜VAU Residence加推17伙 周三次輪發售
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周銘禧(左)表示，撇除樓層景觀因素，VAU Residence最新加推的17伙實際輕微加價2%。

萬科香港何文田VAU Residence昨首輪銷售55伙，即日售出54伙，佔可供銷售單位逾98%，總成交金額逾3.7億元。執行董事周銘禧表示，項目銷售成績理想，徇眾要求加推第3號價單，涉17伙，維持最高16%折扣優惠，折實售價由560.5萬元起，折實平均呎價26,526元，較上張價單的25,131元，高約5.6%。同時公布次輪銷售安排，該批單位將於本周三(23日)推售。

周銘禧指，今批17伙屬中高層單位，景觀包括城市景，撇除樓層景觀因素，實際輕微加價2%。單位實用面積由209至388方呎，包括7伙開放式、8伙一房及2伙兩房。折實售價介乎560.5萬至999.9萬元，折實呎價介乎25,088元至28,436元。

最低售價為12樓E室，實用面積209方呎，開放式間隔，折實售價560.5萬元，折實呎價26,818元。最低呎價為17樓H室，實用面積388方呎，兩房間隔，折實呎價25,088元，折實售價973.4萬元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜vau-residence加推17伙-周三次輪發售-272518
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