一手市場上月陷入「悶局」，不過踏入8月相信可以打破，皆因多個新盤已部署推售應市，其中宏安地產(1243)青衣薈藍最新公布售樓說明書，最快今日公布首張價單。
薈藍採1座單幢式設計，涉320伙，單位實用面積由181至257方呎，提供開放式及一房連套房間隔，一層20伙，備有3部升降機。最細實用面積181方呎，分布於2樓A03、A05、A06、A07、A08、A09、A10、A11、A12、A15、B02、B06單位。最大實用面積257方呎，分布於3至20樓A01單位。
發展商率先向傳媒開放一個開放式示範單位，以18樓A09室為藍本，實用面積203方呎，備有交樓標準及連裝修示範單位各一個。宏安地產執行董事程德韻表示，發展商在項目圖則設計階段投放大量資源及時間，務求令單位更見實用及方便，以節省買家於入伙後的裝修時間及費用。
高架床間出閣樓 上層可滿足工作娛樂休息需要
薈藍單位樓底高度達3.5米，設計師善用此優勢，在連裝修示範單位中特意向高空發展，以年輕夫婦家庭為設計對象，將單位分間出不同的功能區域，並以淺木色及深茶色的鏡面及鋼材作主要色彩基調。
單位以高架床分出上層睡眠區及下層娛樂區，上層高度約為1米，床板面積達48方呎，足夠放置Queen Size床褥。另外，上層空間亦設有工作枱，同時設有電視機，絕對可同時滿足工作、娛樂及休息的需要；而浴室頂部的空間，則裝飾為梳妝台及首飾及手袋儲存區。下層娛樂區高度約2.1米，並由以約5米長的L型梳化作布局。浴室外的牆身及趟門則作出輕微改動，以玻璃綴以條狀木條作裝飾，並以銅色金屬框架鑲上掛牆電視。
設計師特意為開放式廚房其中一組的廚櫃面樣改為金屬色調，以配合單位的型格裝修，配備法國電器品牌的電磁煮食爐、抽油煙機、洗衣乾衣機等。另單位內更配備一系列貼心設計，包括餐具櫃桶、伸縮枱工作間內置垃圾桶及摺梯等。浴室沒有窗戶通風，整體以低調奢華為主調，牆身以金色主調啞色玻璃打造，浴室內設有尊貴品牌浴室配備。
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薈藍主打開放式單位，佔252伙，一房單位佔28伙，另設特色單位佔40伙，預計關鍵日期為明年12月底。