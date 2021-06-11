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新盤票王｜柏傲莊III次輪截收30108票 9個月內三度刷新97後紀錄
2021-06-11
新盤票王｜柏傲莊III次輪截收30108票 9個月內三度刷新97後紀錄
新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III明日(12日)次輪發售338伙，今日下午進行抽籤，結果公佈錄共30,108個認購登記，超額約88倍，為97後首個新盤錄逾3萬個認購登記，逼近歷年榜首紀錄。翻查資料，本港歷年收票最多的新盤為1997年的青衣灝景灣第一期，當時該盤累收約3.04萬票。
「柏傲莊」9個月內三度登上97後「新盤票王」之位，先由去年10月推售第一期柏傲莊I首輪錄共22,763個認購登記創刷新紀錄。然後僅相隔約8個月，本月5日推售的第三期柏傲莊III首輪錄共27,143個認購登記；如今項目次輪將紀錄改寫至30,108個認購登記。
大手客佔整體登記18%
新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，明日會先進行A1及A2組銷售，當中A1組收1,311個登記；A2組收4,153個登記；A1及A2組買家共5,464個登記，佔整體約18%；而B組買家組別則共收24,644個登記。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤票王｜柏傲莊iii次輪截收30108票- 9個月內三度刷新97後紀錄-271658