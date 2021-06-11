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新盤票王｜柏傲莊III次輪截收30108票  9個月內三度刷新97後紀錄
2021-06-11
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樓市樓價一手新盤柏傲莊大圍新世界發展港鐵黃浩賢新盤票王次輪銷售大手客
新盤票王｜柏傲莊III次輪截收30108票  9個月內三度刷新97後紀錄
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柏傲莊III明日次輪發售338伙。(資料圖片)

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III明日(12日)次輪發售338伙，今日下午進行抽籤，結果公佈錄共30,108個認購登記，超額約88倍，為97後首個新盤錄逾3萬個認購登記，逼近歷年榜首紀錄。翻查資料，本港歷年收票最多的新盤為1997年的青衣灝景灣第一期，當時該盤累收約3.04萬票。

「柏傲莊」9個月內三度登上97後「新盤票王」之位，先由去年10月推售第一期柏傲莊I首輪錄共22,763個認購登記創刷新紀錄。然後僅相隔約8個月，本月5日推售的第三期柏傲莊III首輪錄共27,143個認購登記；如今項目次輪將紀錄改寫至30,108個認購登記。

大手客佔整體登記18%
新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，明日會先進行A1及A2組銷售，當中A1組收1,311個登記；A2組收4,153個登記；A1及A2組買家共5,464個登記，佔整體約18%；而B組買家組別則共收24,644個登記。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤票王｜柏傲莊iii次輪截收30108票- 9個月內三度刷新97後紀錄-271658
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