樓市故事｜上車盤受捧 屯門DONKI開幕 配套無得輸？

屯門上車盤交投活躍，當中議價空間更可多達一成！中原地產葉津榮指，「置樂三寶」之一的利寶大廈高層C室，實用面積約234方呎，現為開放式間隔，向南，附有雅致裝修，景觀亦開揚。業主上月叫價408萬元放盤，議價後減40萬元或約10%，以368萬元沽出，折合實用呎價約15,726元。買家為外區上車客，鍾情上址裝修新淨雅致，可即買即住，見樓價合預算，睇樓一次即拍板入市。原業主於2015年5月以252萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利116萬元或約46%。
豐連一房議價30萬易手
至於中原地產李燕群表示，區內半新盤豐連最新錄得2座中層D室，實用面積約278方呎，一房間隔。原叫價530萬元，議價後減30萬元或近6%，以500萬元成交，折合實用呎價約17,986元。買家為上車客，鍾情豐連樓齡新，又可住近家人，見上址內櫳新淨，景觀開揚，議價後立即承接。原業主於2016年8月以304萬元一手買入單位，持貨5年轉售，帳面獲利196萬元或約64%。
DONKI開幕進一步豐富區內生活配套
區內近日最大焦點，莫過於日本大型連鎖雜貨店「驚安之殿堂」(DON DON DONKI)於屯門市廣場1期的分店已於周二(20日)開幕，佔地約逾2,600方米，為DONKI全港最大的門市。據記者今日下午現場所見，大批市民在門口排隊等待進入，人龍排至地下一層百老匯門外，難怪當區居民擔心屯門市中心將會「逼爆」。
仲有更大消息，據聞MIRROR與ERROR於本周五(23日)下午現身屯門市廣場，出席東京奧運開幕禮活動，有鏡粉表示會於當日9點霸定靚位，亦有人笑言今次是屯馬綫壓力測試。有fans因為工作關係，不能提早到場，於是向區議員求助。
相關新聞：傳MIRROR周五現身屯門市廣場 街坊要求辭任區議員幫手排隊
事實上屯門區生活配套十分豐富，以超市百貨為例，已擁有一田、AEON及千色百貨，現在DONKI亦落戶；更有4間戲院，加上有屯門公園、青山灣海濱長廊、騎術學校、高爾夫球場等娛樂消閒設施。
交通方面，今年初「屯赤隧道」開通，前往東涌及機場更方便；屯馬綫亦於上月全面開通，延伸至土瓜灣、啟德、鑽石山、沙田等；至於屯門公路若「生性」的話，出市區都算快捷。
相關新聞：集齊壽司郎、Donki及DECATHLON 網民：屯門全港最屈機
屯門二手旺市持續7個月
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，今年6月屯門12個片區(屯門市中心2區、屯門南4區、屯門北3區及屯門外3區)，登記二手私人住宅買賣合約252宗(14.3億元)(11.38萬呎)，按月升11%、4%及6%。4月有294宗(16.93億元)(13.49萬呎)，金額歷史新高，宗數78個月新高。屯門板塊數字連續7個月處於歷史高水平，平均每月237宗(13.71億元)(11.07萬呎)。長期旺市，歷史罕見。
6月屯門市中心2個片區(屯門市中心及屯門新墟)，登記87宗(4.5億元) (3.58萬呎)。按月增21%、3%、14%。面積升幅較宗數升幅少7個百分點，反映細面積單位買賣佔比較多。
屯門北3個片區(屯門、兆康及屯門北)，登記79宗(4.58億元)(3.53萬呎)，按月升8%、5%、4%。面積升幅較宗數升幅少4個百分點，反映細單位買賣佔比較多。屯門南4個片區(置樂、屯門南、三聖及屯門碼頭)，登記74宗(4.49億元)(3.65萬呎)，按月增10%、8%、6%，有較多細面積單位買賣。屯門外3個片區(藍地、龍鼓灘及洪水橋南新發展)，登記12宗(0.72億元)(0.62萬呎)，按月跌20%、18%、14%。