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樓市故事｜慈父為愛女覓居所出錢又出力 打動埋業主減價
2 小時前
樓市故事｜慈父為愛女覓居所出錢又出力 打動埋業主減價
本港樓價持續高企，更有望年內創下新高。對年輕人而言，「上車」絕對非易事，愈來愈多父母都願意資助子女置業，市場上最新錄得一宗慈父為愛女「出錢又出力」的二手成交個案。
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳居屋富寧花園6座中層A室，實用面積約495方呎，兩房間隔，環境清幽。原開價630萬元，經議價後減價10萬元，以620萬元沽出，折合實用面積呎價約12,525元。
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一日內一口氣睇7個單位
蔡庭勇透露，該名慈父得悉愛女想置業，特意為女兒逛商場找代理，最後被分行的居屋廣告吸引，經代理推介後，父親決定與女兒參觀坑口及寶琳站的居屋單位，但由於女兒的工作繁重，於是在一日內一口氣睇7個單位，最後因為上述單位環境清幽及裝修合意，經家庭會議後，慈父決定以誠意打動業主，與業主進行議價，最終在20小時後，業主願意減價成交。
據了解，原業主於1997年7月以約34萬元未補地價一手購入單位，持貨至今逾24年，帳面獲利586萬元或約17倍。至於富寧花園現時約有10個放盤，叫價由580萬元起。
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