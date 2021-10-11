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樓市故事｜知首期有限！屯門業主減價7%助買家圓置業夢
2021-10-11
樓市故事｜知首期有限！屯門業主減價7%助買家圓置業夢
大市向好，剛需購買力積極入市，市場接連錄得上車客入市個案。屯門有三房業主願減價助買家圓置業夢。
置樂花園三房呎價1萬有找
中原地產屯門置樂分行分行經理曾慧敬表示，置樂花園2座高層C室，實用面積約511方呎，三房間隔，享內園景致。原叫價550萬元，減價40萬元或約7.3%，以510萬元沽出，實用呎價約9,980元。
曾慧敬透露，買家為上車客，睇樓時與業主一見如故，業主知悉買家首期有限，即時決定劈價40萬元，協助買家買樓上車。原業主於1997年10月以196.8萬元買入單位，持貨24年轉售，帳面獲利313.2萬元，單位期內升值約1.6倍。
清麗苑兩房560萬成交
中原西九龍美孚萬事達第三分行副分區營業經理馮健平稱，荔景清麗苑G座高層4室，實用面積約426方呎，採兩房間隔，享公園景，以560萬元成交，折合實用呎價約13,146元。
新買家為同區分支家庭上車客，鍾情屋苑環境清靜，議價後感造價合理即拍板入市上車。據了解，原業主於2017年6月以350萬元買入單位，持貨4年多，是次沽出單位帳面賺210萬元或約60%離場。
睇樓數小時後買新都城兩房
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇指，將軍澳新都城二期11座低層A室，實用面積約441方呎，採兩房間隔，可望內園景，以745萬元易手，折合實用面積呎價約16,893元。
買家為上車客，因即將結婚而置業，視察單位後數小時內即拍板買入單位。據了解，原業主於2010年3月以約259萬元購入單位，持貨至今約11年，現轉手帳面獲利約486萬元，物業期內升值約1.9倍。蔡庭勇補充，上述為屋苑本月至今第三宗二手成交個案，屋苑目前約有50個單位放售，最低入場價由660萬元起。
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