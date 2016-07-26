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樓市新聞｜兩房搶手！西九四小龍本月成交已超上月
14 小時前
樓市新聞｜兩房搶手！西九四小龍本月成交已超上月
西九四小龍本月交投暢旺，中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，本月至今暫錄約41宗成交，成功超越上月全月的39宗。當中宇晴軒本月暫錄10宗成交，平均實用呎價約19,824元。
宇晴軒5座低層E室，實用面積約462方呎，兩房間隔，單位座向東方，望開揚市景。原開價890萬元，輕微議價後減15萬元，以875萬元沽出，折合實用呎價約18,939元。據了解，原業主於2003年10月以195.3萬元購入單位，持貨近18年，是次沽貨帳面獲利679.7萬元或約3.5倍離場。
泓景臺兩房「意頭價」易主
利嘉閣地產皇牌屋苑昇悅居分行聯席董事李啟昌指，泓景臺6座中低層B室，實用面積約473方呎，兩房間隔，外望內園池景。單位放盤約1個月，原叫價890萬元，經議價後減價2萬元，至888萬元「意頭價」易手，折合實用面積呎價約18,774元。
據悉，原業主於2008年1月以約298.8萬元購入單位，持貨至今約13年，現轉手帳面獲利約589.2萬元，物業期內升值約2倍。李啟昌補充，泓景臺本月暫錄約18宗二手成交個案，屋苑入場價由840萬元起。
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