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樓市新聞｜花都廣場罕有低價成交 兩房造價重返……
4 小時前
樓市新聞｜花都廣場罕有低價成交 兩房造價重返……
二手樓價持續走高，但粉嶺花都廣場有長情業主，卻罕有以低價出貨。利嘉閣地產皇牌屋苑粉嶺花都分行(B組)助理分區經理林偉明表示，屋苑5座中層D室兩房，實用面積約370方呎，望公路景。原叫價520萬，最後減價14萬元，至506萬元沽出，折合實用面積呎價約13,676元。
據了解，原業主於1996年9月以約195.9萬元購入單位，持貨至今約25年，現轉手帳面獲利約310.1萬元，物業期內升值約1.6倍。
林偉明指，上述成交為近日新低價成交，更重返3個月前的價位，但單位不是凶宅，亦不是凶宅同層，是次成交價位較為罕見。翻查屋苑近期成交，屋苑2座低層E室兩房，實用面積約370方呎，以525萬元沽出，折合實用面積呎價約14,189元。另外8座中層H室兩房，實用面積約392方呎，以536萬元沽出，折合實用面積呎價約13,673元。
至於花都廣場本月累錄3宗二手成交個案，現時有約34個放盤提供，最低入場價由480萬元起。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜花都廣場罕有低價成交-兩房造價重返……-276291