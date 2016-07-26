地產
樓市走勢｜一房交投活躍 呎價2萬新常態？
2 小時前
樓市走勢｜一房交投活躍 呎價2萬新常態？
市場上錄得多宗一房單位成交，雖然銀碼相對較細，但由於單位面積細，以致呎價衝高，當中有半新盤成交呎價突破2萬元，新界有單位亦撲近相關水平。
日出康城晉海一房736萬沽
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城4A期晉海2A座中層F室，實用面積約340方呎，採一房間隔，擁開放式廚房，單位座向東北方，景觀開揚，成交價736萬元，折合實用呎價約21,647元。據了解，原業主於2017年10月以511萬元購入單位，持貨快將4年，是次沽出單位帳面獲利225萬元或約44%離場。
上環太慶大廈600萬易手
中原豪宅西半山高級區域聯席董事盧民偉指，樓齡約40年的太慶大廈，中層C室一房，實用面積約300方呎，以600萬元沽出，折合平均實用呎價約20,000元。原業主於2011年4月以325萬元買入單位，持貨10年，帳面賺275萬元或約85%離場。
薈朗中層5年升值33%
世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊透露，馬鞍山薈朗2座中層A07室，實用面積約296方呎，一房間隔，座向東南享山景。原開價588萬元，放盤1個月，減價20萬元或約3.4%後，終以568萬元沽出，實用面積呎價約19,189元。據了解，原業主於2016年9月購入單位，當時作價428萬元，持貨5年至今沽售，帳面獲利140萬元或約33%離場。
樓市新聞：
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜一房交投活躍-呎價2萬新常態？-284621