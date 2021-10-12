樓市走勢｜三房成交活躍！美孚新邨頂層大減132萬

二手交投放緩，市場上三房減價盤增多，其中美孚新邨有頂層戶業主大減132萬元出貨；另有長情業主亦選擇止賺離場。
美孚新邨本月暫錄3宗交投
中原地產美孚三期分行高級資深分區營業經理黃惠霞表示，美孚新邨本月首10天暫僅錄得3宗成交，較上月同期5宗為少，本月平均實用呎價回落至約13,077元水平。
美孚新邨3期百老匯街58號一伙頂層戶，實用面積約791方呎，三房間隔。今年5月開價1,000萬元放售，惟當時市場氣氛略為放緩，加上頂層戶於夏季放售，承接力較弱，業主亦多次調整叫價，新買家經多次議價後，終以868萬元沽出，累減132萬元或約13.2%，折合實用呎價約10,973元。
新買家為同區換樓客，鍾情單位廳大房大，議價後感造價吸引而購入自用。據悉，原業主早於1972年僅以75.5萬元買入單位，1993年以送契形式轉給後人，是次轉手帳面大幅獲利792.5萬元或約10.5倍離場。
長情業主帳賺2.6倍沽帝庭軒
粉嶺同樣錄得三房單位以「8字頭」水平成交，利嘉閣地產皇牌屋苑御庭軒分行經理張海勇透露，帝庭軒1座低層C室，實用面積約607方呎，三房套間隔，外望可享東南池景，以815萬元成交，折合實用面積呎價約13,427元。
據悉，原業主在1999年11月以約228萬元買入單位，持貨至今約22年，現轉手帳面賺約587萬元或2.6倍。張海勇補充，屋苑現時約有25個二手盤源提供，兩房單位最低「入場費」由600萬元起。
外區用家斥1128萬入市匯景花園
中原地產東九龍匯景分行經理余偉豪指，藍田匯景花園17座中層G室，實用面積約718方呎，三房套房間隔，外望單邊開揚景觀。最初開價1,150萬元，議價後以1,128萬元成交，減價22萬元或近2%，折合實用呎價約15,710元。
新買家為外區客，鍾情鐵路上蓋物業，見上址間隔實用，景觀開揚，議價後即決定入市自用。據悉，原業主於2011年4月以643萬元買入單位，持貨10年，現轉手帳面獲利485萬元或約75%離場。余偉豪續指，匯景花園本月至今暫已錄得4宗成交，平均實用呎價徘徊於約15,175元。
富澤花園中層獲換樓客承接
港島區方面，世紀21北山地產營業董事嚴智贇稱，北角富澤花園富達閣中層C室，實用面積約652方呎，三房間隔，座向南面，望山景，獲區外換樓客以1,165萬元承接，實用面積呎價約17,868元，屬市價水平。
據了解，原業主於2000年6月以263萬元購入單位自住，持貨21年至今易手，帳面大賺902萬元，單位期內升值約3.4倍。
嘉亨灣海景1750萬轉手
中原地產嘉亨灣、鯉景灣及西灣河高級區域營業董事陳凱超表示，嘉亨灣6座低層B室，實用面積約749方呎，三房套間隔及儲物套房，坐享海景，以1,750萬元獲用家承接，折合平均實用呎價約23,364元。
原業主於2006年以698萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利1,052萬元，單位期內升值約1.5倍。
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