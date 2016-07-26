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樓市走勢｜新東兩房呎價逾兩萬！半新盤3年損手出貨
1 小時前
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樓市走勢｜新東兩房呎價逾兩萬！半新盤3年損手出貨
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新港城兩房加價近5%易手。(資料圖片)

樓市交投氣氛向好，樓價穩步上升，當中新界東兩房呎價超過2萬元水平，馬鞍山有業主成功加價出貨，但白石角半新盤業主3年要蝕讓離場。

新港城錄破頂成交

中原地產馬鞍山天宇海分行市務經理陳鴻霆表示，馬鞍山新港城H座中層06室，實用面積約363方呎，兩房間隔。原開價約710萬元，其後反價33萬或近5%，至743萬元易手，實用平均呎價約20,468元，屬同類單位新高。

原業主於2016年以468萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位帳面獲利約275萬元或59%離場。

沙田第一城8月開齋

中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良指，沙田第一城剛錄8月首宗成交，單位為47座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以570萬元沽出，實用平均呎價約20,070元。

據了解，原業主於2010年以171萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位賺約399萬元或2.3倍離場。

雲滙兩房3年輸47

中原地產大埔中心分行資深區域營業經理方翰達稱，大埔白石角雲滙9座高層A5室，實用面積約455方呎，兩房間隔，以815萬元成交，實用面積呎價約17,912元。

新買家為用家，見屋苑樓齡新，單位價錢合理，即購入單位自住。原業主於2018年以862萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位蝕讓約47萬元離場。

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雲滙獲用家斥815萬元承接兩房。(蘇文傑攝)

昇悅居正南內園兩房賣993

若有較多預算，則可選擇市區較大面積的兩房單位，呎價可低於2萬元水平。中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍本月至今暫錄約5宗成交，交投平穩，當中昇悅居佔2宗，同為正南內園兩房單位，平均實用呎價約18,585元。

昇悅居8座中層B室，實用面積約522方呎，以993萬元易手，折合實用呎價約19,023元。原業主於2002年6月以約214萬元購入單位，是次轉手帳面獲利779萬元或約3.6倍離場。

另屋苑5座中層B室，實用面積約517方呎。6月以970萬元放售，上月調整叫價至940萬元即獲洽購，最終以938萬元成交，累減32萬元或約3.3%，折合實用呎價約18,143元。據了解，原業主於2002年4月以約205萬元買入物業，持貨19年，現沽貨帳面賺733萬元或近3.6倍離場。

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西九四小龍本月至今暫錄約5宗成交，當中昇悅居佔2宗。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜新東兩房呎價逾兩萬！半新盤3年損手出貨-279123
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