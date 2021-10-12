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樓市走勢｜盡快上車！買家將貨就價3XX萬買細單位
2021-10-12
樓市走勢｜盡快上車！買家將貨就價3XX萬買細單位
《施政報告》公布後樓市氣氛靠穩回升，上車客怕遲買會貴，紛紛加速入市，有覓盤多時的買家，最終務求盡快上車而買入細單位。
東涌居屋一房360萬成交
中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌表示，東涌裕東苑本月累錄4宗成交，最新錄得E座中層6室，實用面積約433方呎，一房間隔，居二市場叫價370萬元，經議價後減價10萬元，以360萬元沽出，折合實用呎價8,314元。
買家為上車客，覓盤多時，希望購入兩房或以上單位，但資金有限，市場缺乏選擇，見施政報告後樓市交投加快，料樓價難大跌，務求盡快上車，遂將貨就價，買入細單位。原業主於1997年以約59萬元未補地價買入單位，帳面獲利301萬元，單位24年間升值約5.1倍。
「90後」議價22萬買屯門兩房
中原地產屯門分區營業經理鍾宏遠指，屯門康德花園3座中層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔。原叫價470萬元，經議價後減價22萬元，以448萬元成交，折合實用呎價約12,342元。
買家為一名「90後」上車客，睇樓已一年，新冠肺炎疫情下擔心工作不保，所以入市態度猶疑，直至見新一份《施政報告》大力推展土地及基建發展，未來新界北將會大變天，怕遲買會貴，即加速入市。原業主於2009年4月以73.5萬元買入單位，持貨12年，現轉手帳面賺374.5萬元，單位期內升值約5.1倍。
北角兩房SSD期滿離場賺80萬
世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀稱，北角豐昌大廈中層A室，實用面積約337方呎，兩房間隔，座向北面，望街景，獲區外首置客以615萬元承接，實用面積呎價約18,249元，屬市價水平。
據了解，原業主於2018年2月以535萬元購入單位自住，持貨3年滿額外印花稅(SSD)期鬆綁沽貨，帳面獲利80萬元，單位期內升值約15%。
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