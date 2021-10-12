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樓市走勢｜盡快上車！買家將貨就價3XX萬買細單位
2021-10-12
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樓市樓價二手上車將貨就價細單位施政報告東涌裕東苑減價居二市場屯門康德花園90後北角豐昌大廈
樓市走勢｜盡快上車！買家將貨就價3XX萬買細單位
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裕東苑本月累錄4宗成交。(陳奕釗攝)

《施政報告》公布後樓市氣氛靠穩回升，上車客怕遲買會貴，紛紛加速入市，有覓盤多時的買家，最終務求盡快上車而買入細單位。

東涌居屋一房360萬成交

中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌表示，東涌裕東苑本月累錄4宗成交，最新錄得E座中層6室，實用面積約433方呎，一房間隔，居二市場叫價370萬元，經議價後減價10萬元，以360萬元沽出，折合實用呎價8,314元。

買家為上車客，覓盤多時，希望購入兩房或以上單位，但資金有限，市場缺乏選擇，見施政報告後樓市交投加快，料樓價難大跌，務求盡快上車，遂將貨就價，買入細單位。原業主於1997年以約59萬元未補地價買入單位，帳面獲利301萬元，單位24年間升值約5.1倍。

「90後」議價22萬買屯門兩房

中原地產屯門分區營業經理鍾宏遠指，屯門康德花園3座中層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔。原叫價470萬元，經議價後減價22萬元，以448萬元成交，折合實用呎價約12,342元。

買家為一名「90後」上車客，睇樓已一年，新冠肺炎疫情下擔心工作不保，所以入市態度猶疑，直至見新一份《施政報告》大力推展土地及基建發展，未來新界北將會大變天，怕遲買會貴，即加速入市。原業主於2009年4月以73.5萬元買入單位，持貨12年，現轉手帳面賺374.5萬元，單位期內升值約5.1倍。

北角兩房SSD期滿離場賺80

世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀稱，北角豐昌大廈中層A室，實用面積約337方呎，兩房間隔，座向北面，望街景，獲區外首置客以615萬元承接，實用面積呎價約18,249元，屬市價水平。

據了解，原業主於2018年2月以535萬元購入單位自住，持貨3年滿額外印花稅(SSD)期鬆綁沽貨，帳面獲利80萬元，單位期內升值約15%。

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康德花園兩房減至448萬元易手。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜盡快上車！買家將貨就價3xx萬買細單位-288464
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