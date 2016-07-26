樓市走勢｜50指標屋苑上周買賣見近七周新低

利嘉閣地產董事陳大偉表示，樓市氣氛保持不俗，部分一手項目開價進取積極，而二手業主亦趁勢展現強硬態度，令部分買家有所卻步，上周指標屋苑交投放緩。
綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(7月19日至25日)共錄156宗買賣個案，較前周(7月12日至18日)的166宗，減少6%，連續兩周回落並創近七周以來新低。
港九成交量齊減少
按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑的成交量雙雙減少，新界區交投量則按周回升，當中以港島區減幅較為顯著，該區8個指標屋苑上周僅錄15宗成交，較前周的27宗減少44%，其中藍灣半島只錄得2宗買賣，按周減幅達67%；太古城期內錄得3宗成交，較前周的8宗大減63%；而鯉景灣、嘉亨灣及杏花邨上周則暫未錄得交投，齊齊「捧蛋」。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄75宗買賣，較前周的85宗減少12%，其中新都城交投量由前周的12宗，大減75%至上周的3宗；麗港城及匯景花園分別錄得5宗及1宗成交，各自按周減少55%及67%；泓景臺期內只錄得2宗買賣，較前周的4宗減少50%；淘大花園、德福花園及維港灣分別錄得4宗、2宗及2宗買賣，按周各自回落33%。
至於新界區21個指標屋苑上周累錄66宗交投，按周增加22%，其中映灣園交投量由前周的2宗，大增1.5倍至上周的5宗；新港城錄得7宗買賣，較上周的3宗大增1.33倍；麗城花園及大興花園分別錄得2宗及4宗成交，按周各自增加1倍；YOHO Town及嘉湖山莊分別錄得9宗及12宗交投，按周各自增加80%及71%；藍天海岸的成交量則按周增加67%，期內共錄5宗買賣。
「捧蛋」屋苑按周倍增
在全港50個指標屋苑當中，上周共有8個屋苑錄得「零成交」，較前周的4個增加1倍，當中港島區及九龍區各佔3個，新界區則佔2個。
陳大偉指，最近港股市場表現受挫，或多或少會減低買家入市動力，不過當買家經過一段樓價適應期後，相信會逐步調高出價，料未來一至兩周的50指標屋苑交投量可望企穩回升，而樓價將可繼續上試破頂。