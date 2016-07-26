海外樓市｜究竟係咩原因 令澳洲樓價一季爆升17%？

新冠肺炎疫情下，多個國家樓市均連環創新高，除了英國及加拿大外，澳洲樓市亦在封城下節節向上，據澳洲統計局(ABS)數據顯示，今年第二季當地整體住宅物業價格按年上升16.8%，按季多6.7%，為2003年9月以來最強勁的增長。其中悉尼樓價指數按年上升近兩成。有澳洲發展商表示，在新冠肺炎疫情下當地政府推出鼓勵當地人買樓措施，例如首次置業政府送1萬澳元(約5.7萬港元)津貼，加上澳洲央行維持0.1厘低利率新低水平，令樓價居高不下。
樓價最難負擔城市 悉尼墨爾本入十大
根據國際顧問機構Demographia就全球樓價可負擔能力作出評估，報告指全球十大最難負擔的城市中，澳洲的悉尼及墨爾本仍穩佔兩位，前者今年排第行3，樓價中位數佔收入中位數的可負擔比率為11.8倍，墨爾本排則行排行第6，可負擔比率為9.7倍。榜首仍是過去10年一直蟬聯第一位的香港，可負擔比率為20.7倍，第二位則是加拿大的溫哥華，可負擔比率為13倍。
澳洲統計局的樓價指數顯示，今年第二季澳洲整體住宅物業價格按季上升6.7%，是2003年9月以來最強勁的增長，平均樓價按季上升5.26萬澳元至約83.6萬澳元(約478萬港元)。其中八大指標城市的樓價指數顯示，悉尼及首都坎培拉樓價指數跑贏全國。
悉尼公寓均價440萬 墨爾本366萬
悉尼樓價按年上升19.3%，按季增8.1%，以公寓為例，平均樓價為77萬澳元(約440萬港元)；坎培拉按年漲19.1%，按季多8.2%，平均樓價為54.5萬澳元(約312萬港元)。另一城市荷伯特亦按年飆17.7%，按季上升6.3%，平均樓價為50萬澳元(約286萬港元)。至於熱門城市墨爾本按年揚15%，按季上升6.1%，平均樓價為64萬澳元(約366萬港元)，阿得萊德亦按年上升14.2%，按季增5.3%，41.5萬澳元(約237萬港元)。
封城下在家工作增 激發買樓意欲
澳洲發展商Truevine Global行政總裁陳耀雄表示，由2019年至今，新冠肺炎疫情影響人民對生活、家庭有不同的看法，以往澳洲人不想擁有物業，認為有樓等於負債。然而，在家工作下需要更多空間，加上澳洲政府推出首次置業補助金(First home buyer grants)即是直接送1萬澳元(約5.7萬港元)補助金給首次置業買家，另外若是買地建屋，更可以額外申請政府2萬澳元(約11.3萬港元)的低息貸款，亦刺激當地人置業意欲。
他又指，當地標準印花稅3%，在今年底前置業可減免75%，即只需付0.75%。該印花稅減免政策更延至2023年6月，但明年開始可減免的幅度為50%，即需付1.5%，海外買家同樣受惠印花稅減免政策。他預計，若政府沒有推出調控措施，樓價仍會穩步上揚5%。
撰文︰Wendy全球樓行
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