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港島新盤｜THE HOLBORN邀「國民初戀」姚焯菲拍攝宣傳短片
16 小時前
港島新盤｜THE HOLBORN邀「國民初戀」姚焯菲拍攝宣傳短片
恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN上周四(9日)起正式向公眾開放示範單位及接受認購，截至今日下午6時30分，市傳累計逾600票，以首張價單88伙計，超額認購逾5.8倍。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目吸引來自港島及九龍區的年輕才俊、投資者等前來參觀，當中不少家庭來自東區。正考慮短期內加推及落實銷售安排，最快本周末進行首輪推售。
韓家輝稱，THE HOLBORN邀得女歌手「國民初戀」姚焯菲(CHANTEL)拍攝短片，並於今日正式於各社交媒體公映，包括其Instagram官方帳戶@chantelyiu、Henderson Land Home Facebook專頁及Henderson Land Development Co. Ltd. YouTube頻道。THE HOLBORN貴為港島東珍罕純住宅項目，地段顯赫，主打年輕貴族，而CHANTEL年紀輕輕，才華洋溢，故特意邀請她為THE HOLBORN拍攝宣傳短片，以甜美聲線帶出項目的獨特之處。
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THE HOLBORN提供420伙，涵蓋開放式至三房，當中開放式佔142伙，一房佔242伙，兩房佔24伙，以及特色單位佔12伙。單位實用面積由200至571方呎；項目預計關鍵日期為2023年4月30日。
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