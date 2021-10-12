火炭新盤｜星凱．堤岸加推134伙 部署周末首輪銷售

中洲置業火炭星凱．堤岸市場反應熾熱，發展商最新加推第3號價單，涉134伙，扣除最高15%優惠後，折實售價由692.5萬元起，營銷策劃總監楊聰永表示，扣除景觀樓層因素後，今批單位屬原價加推。
楊聰永稱，最快日內上載首輪銷售安排，料涵蓋首3張價單合共536伙，有機會分為星期六(16日)及星期日(17日)兩日進行。他透露，將設A1及A2大手客組別於周六揀樓，可認購2至4伙；而B組買家於周日揀樓，可認購1至2伙。項目暫收超過2萬票，以3張價單共536伙計，超額認購逾36倍。
是次134伙包括69伙一房、27伙兩房及38伙三房，單位實用面積由331至945方呎，折實售價由692.5萬元起，折實呎價16,441元起。最低售價為第1座19樓F室，一房間隔，實用面積331方呎，折實售價692.5萬元，折實呎價20,921元。首3張價單共536伙，整批單位折實呎價約20,267元。
高級銷售及市場策劃經理符錫龍指，3號價單中，入場的第1座19樓F室，與1號價單中，面積相同、低一層的1座18樓F室，折實售價686.6萬元，折實呎價20,743元，高一層售價僅高約0.9%。
此外，3號價單的1樓9樓G室，實用面積542方呎，折實售價891.1萬元，折實呎價16,441元。對比1號價單中，相同面積、低一層的1座8樓G室，折實售價888.1萬元，折實呎價16,386元，高一層售價僅高約0.3%。
單位採用Miele家電
Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤稱，星凱．堤岸為目前本港首個大型住宅項目採用Miele Generation 7000 ArttLine無手柄設計閃曜黑家電系列。ArttLine系列具Touch2Open及SoftOpen技術，住戶亦可透過Miele App遠距離操控Miele家電。
星凱．堤岸位於火炭坳背灣街1號，由4幢住宅大樓組成，提供1,335個住宅單位，戶型涵蓋開放式至四房，單位實用面積由228至2,001方呎，預計關鍵日期為2023年3月底。