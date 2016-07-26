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熱賣紅盤｜Wetland Seasons Bay第一期售逾1120伙 第二期擬下月推
21 小時前
熱賣紅盤｜Wetland Seasons Bay第一期售逾1120伙 第二期擬下月推
新界大型新盤熱賣，新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第一期由上月21日起開始首輪銷售，至今三周內合共售出逾1,120伙，套現超過80億元。副董事總經理雷霆表示，項目可謂「全城追捧」，料屬今年全年熱賣紅盤。有見市場上仍有不少向隅客，集團已為Wetland Seasons Bay第二期申請預售樓花同意書，期望於下月底推出。
雷霆指，Wetland Seasons Bay第二期提供388伙，戶型與第一期相若。他透露，除Wetland Seasons Bay第二期外，集團今年內將部署推售元朗The YOHO Hub、北角海璇第二期、東半山Central Peak第二期及港島卑路乍街項目。
有買家斥逾3860萬購2伙別墅單位
至於Wetland Seasons Bay第一期昨日(11日)完成尾輪銷售266伙，當中以價單形式發售的212伙即日沽清。代理總經理胡致遠稱，昨日銷售最高成交價單位為第2A座3樓C1單位，實用面積664方呎，三房間隔，造價達1,128.23萬元。此外，項目上周錄其中一組客人以個人名義，透過招標形式購入2伙別墅單位，涉資逾3,860萬元。
他續稱，項目經過四輪銷售，約50%客源來自屯門、元朗及天水圍；約25%來自九龍區；約20%來自新界其餘地區；約5%來自港島區。
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