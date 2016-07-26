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磚頭保值｜沙田兩房長情業主 33年大賺12倍
2 小時前
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樓市樓價二手磚頭保值沙田兩房長情業主沙田第一城藍田匯景花園減價
磚頭保值｜沙田兩房長情業主 33年大賺12倍
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沙田第一城本月暫錄3宗成交。(資料圖片)

港樓升值能力強勁，二手樓價正處於高位，部分長情業主趁機沽貨獲利離場，沙田第一城有持貨33年業主帳面大賺逾12倍。

中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本月暫錄3宗成交，屋苑36座中層D室，實用面積約307方呎，兩房間隔，議價後以588萬元易手，實用平均呎價約19,153元。據了解，原業主於1988年以45萬元購入單位，持貨33年，是次沽出單位賺約543萬元或12倍離場。

匯景花園微減4.2萬易主

市區屋苑帳面獲利更豐厚，中原地產東九龍蔚藍東岸分行資深分區營業經理廖忠堅指，藍田匯景花園2座中層A室，實用面積約537方呎，採兩房間隔，可享翠綠單邊山景。原開價868萬元，微減4.2萬元，以863.8萬元易手，折合實用呎價約16,086元。新買家見單位景觀及造價同樣吸引，輕微議價後即決定入市自用。據了解，原業主早於1993年4月以250萬購入單位，持貨逾28年，現轉手帳面大幅獲利613.8萬元或近2.5倍離場。

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匯景花園兩房減至863.8萬元易手。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/磚頭保值｜沙田兩房長情業主-33年大賺12倍-283573
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