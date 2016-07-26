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磚頭保值｜沙田兩房長情業主 33年大賺12倍
2 小時前
磚頭保值｜沙田兩房長情業主 33年大賺12倍
港樓升值能力強勁，二手樓價正處於高位，部分長情業主趁機沽貨獲利離場，沙田第一城有持貨33年業主帳面大賺逾12倍。
中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本月暫錄3宗成交，屋苑36座中層D室，實用面積約307方呎，兩房間隔，議價後以588萬元易手，實用平均呎價約19,153元。據了解，原業主於1988年以45萬元購入單位，持貨33年，是次沽出單位賺約543萬元或12倍離場。
匯景花園微減4.2萬易主
市區屋苑帳面獲利更豐厚，中原地產東九龍蔚藍東岸分行資深分區營業經理廖忠堅指，藍田匯景花園2座中層A室，實用面積約537方呎，採兩房間隔，可享翠綠單邊山景。原開價868萬元，微減4.2萬元，以863.8萬元易手，折合實用呎價約16,086元。新買家見單位景觀及造價同樣吸引，輕微議價後即決定入市自用。據了解，原業主早於1993年4月以250萬購入單位，持貨逾28年，現轉手帳面大幅獲利613.8萬元或近2.5倍離場。
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