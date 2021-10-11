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租務成交｜業主租金回報可觀！新界有兩房1萬有找
2021-10-11
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租務成交｜業主租金回報可觀！新界有兩房1萬有找
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盈翠半島三房套業主現租出可享租金回報率約8厘。(資料圖片)

租賃市場交投活躍，當中九龍區有入伙盤兩個月累錄160宗成交，且租金回報十分可觀；而新界區有兩房單位月租低於1萬元。

啟岸累錄160宗租賃成交

中原地產中九龍環海東岸分行高級分行經理葉文浩表示，紅磡啟岸入伙約兩個月，已累積錄約160宗租賃成交，備受租客追捧，平均租金回報逾3厘。樓盤現時約有50個放租盤，叫價由1.1萬至2萬元不等。

葉文浩指，啟岸中層A6室，實用面積約269平方呎，一房間隔，享都市景，以13,800元租出，實用呎租約51元。以業主於2019年以520萬元買入單位價計，現享租金回報約3.2厘。

灝景灣海景兩房呎租36

青衣區屋苑受租客青睞。利嘉閣地產皇牌屋苑青衣灝景灣一行助理分區市務董事彭錦添稱，灝景灣9座中層C室，實用面積約498方呎，屬兩房間隔，外望如心海景，以18,000元獲承租，折合實用面積呎租約36元。

據悉，業主於2009年4月以約338萬元購入單位，現租出可享租金回報率約6.4厘。彭錦添補充，上述為灝景灣本月首宗租賃成交個案，屋苑現時約有42個單位放租，最低入場月租由17,000元起。

盈翠半島海景三房套享8厘租金回報

另外，彭錦添透露，青衣盈翠半島3A座中層B室，實用面積約756方呎，屬三房套連儲物室間隔，外望如心海景，以28,000元獲承租，折合實用面積呎租約37元。

據悉，業主於2007年1月以約420萬元購入單位，現租出可享租金回報率約8厘。彭錦添補充，上述為盈翠半島本月首宗租賃成交個案，屋苑現時約有38個單位放租，最低入場月租由17,800元起。

屯門美基樓兩房9800元租出

中原地產屯門瓏門第三分行高級分行經理吳倬霆指，屯門美基樓低層K室，實用面積約374方呎，兩房間隔。月租原叫價10,500元。由於位置方便，鄰近西鐵站、街市、商場等，生活配套齊全，放盤不久便吸引一對夫婦洽租，議價後以9,800元成交，實用呎租約26.2元。

業主於2019年以180萬元買入單位，現租出單位，租金回報高達6.5厘。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租務成交｜業主租金回報可觀！新界有兩房1萬有找-288128
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