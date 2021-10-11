租務成交｜業主租金回報可觀！新界有兩房1萬有找

租賃市場交投活躍，當中九龍區有入伙盤兩個月累錄160宗成交，且租金回報十分可觀；而新界區有兩房單位月租低於1萬元。
啟岸累錄160宗租賃成交
中原地產中九龍環海東岸分行高級分行經理葉文浩表示，紅磡啟岸入伙約兩個月，已累積錄約160宗租賃成交，備受租客追捧，平均租金回報逾3厘。樓盤現時約有50個放租盤，叫價由1.1萬至2萬元不等。
葉文浩指，啟岸中層A6室，實用面積約269平方呎，一房間隔，享都市景，以13,800元租出，實用呎租約51元。以業主於2019年以520萬元買入單位價計，現享租金回報約3.2厘。
灝景灣海景兩房呎租36元
青衣區屋苑受租客青睞。利嘉閣地產皇牌屋苑青衣灝景灣一行助理分區市務董事彭錦添稱，灝景灣9座中層C室，實用面積約498方呎，屬兩房間隔，外望如心海景，以18,000元獲承租，折合實用面積呎租約36元。
據悉，業主於2009年4月以約338萬元購入單位，現租出可享租金回報率約6.4厘。彭錦添補充，上述為灝景灣本月首宗租賃成交個案，屋苑現時約有42個單位放租，最低入場月租由17,000元起。
盈翠半島海景三房套享8厘租金回報
另外，彭錦添透露，青衣盈翠半島3A座中層B室，實用面積約756方呎，屬三房套連儲物室間隔，外望如心海景，以28,000元獲承租，折合實用面積呎租約37元。
據悉，業主於2007年1月以約420萬元購入單位，現租出可享租金回報率約8厘。彭錦添補充，上述為盈翠半島本月首宗租賃成交個案，屋苑現時約有38個單位放租，最低入場月租由17,800元起。
屯門美基樓兩房9800元租出
中原地產屯門瓏門第三分行高級分行經理吳倬霆指，屯門美基樓低層K室，實用面積約374方呎，兩房間隔。月租原叫價10,500元。由於位置方便，鄰近西鐵站、街市、商場等，生活配套齊全，放盤不久便吸引一對夫婦洽租，議價後以9,800元成交，實用呎租約26.2元。
業主於2019年以180萬元買入單位，現租出單位，租金回報高達6.5厘。
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