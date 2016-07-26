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租金走勢｜中原：九龍及新界東租金回報率有尋底成功跡象
1 小時前
租金走勢｜中原：九龍及新界東租金回報率有尋底成功跡象
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，7月份中原城市大型屋苑租金回報率(簡稱CRI_Mass回報率)報2.43%，按月跌0.01個百分點。CRI(中小型單位)回報率報2.41%，按月持平。CRI(大型單位)回報率報1.95%，按月跌0.04個百分點。
九龍CRI_Mass回報率及新界東CRI_Mass回報率近三個月走勢持續一升一跌，有反覆尋底成功跡象。今年7月份九龍CRI_Mass回報率報2.44%，按月升0.02個百分點，上月為歷史低位。新界東CRI_Mass回報率報2.51%，按月升0.03個百分點，四個月前創歷史新低。
至於新界西CRI_Mass回報率報2.5%，按月跌0.01個百分點。港島CRI_Mass回報率報2.32%，按月跌0.08個百分點。
中原城市租金回報率(簡稱CRI回報率)最新報2.33%，創歷史新低，按月跌0.01個百分點。今年7月份中原城市指數CCI成功向上破頂，繼續拖低同期回報率。樓價破頂後於高位反覆爭持，但私人住宅租金連升6個月，8月份中原城市租金指數CRI更成功升穿去年高位。預期租金升勢持續，短期回報率有望可以尋底成功。
7月份各區租金回報較高的成份屋苑計，港島方面，嘉薈軒3.09%、藍灣半島2.60%。九龍方面，美孚新邨2.81%、黃埔新邨2.78%。新界東方面，新峰花園3.01%、嵐山2.8%。新界西方面，麗都花園3.07%、浪翠園2.75%、美景花園2.75%。主要屋苑回報方面，海怡半島2.48%，太古城2.16%，黃埔花園2.53%，新都城2.51%，大埔中心2.69%，沙田第一城2.57%，嘉湖山莊2.46%，Yoho Town 2.27%。
另外，今年7月份H按息平均數為1.39%，較同期的CRI回報率低0.94個百分點。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租金走勢｜中原：九龍及新界東租金回報率有尋底成功跡象-285638