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虛擬貨幣｜又跌啦！比特幣失守3萬美元關口
2 小時前
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虛擬貨幣｜又跌啦！比特幣失守3萬美元關口
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比特幣(Bitcoin)再度失守30,000美元關口，為6月22日以來首次。(資料圖片)

虛擬貨幣集體暴瀉！美國財長耶倫敦促美國金融監管機構，加快研究監管和美元等官方貨幣掛鈎的「穩定幣」(stablecoin)的新規則。而美國總統金融市場工作組將於未來數月提出建議，以解決有關監管問題。虛擬貨幣全線走低，比特幣(Bitcoin)再度失守30,000美元關口，為6月22日以來首次。

據Coindesk數據顯示，比特幣過去24小時最低報29,530美元，現報29,761美元，挫6.2%。較今年歷史高位約64,829美元計，累跌54%或3.5萬美元。以太幣(Ethereum)現報1,761.2美元，瀉7.2%，狗狗幣(Dogecoin)報0.165929美元，重創7.4%。

耶倫與總統金融市場工作小組舉行會議，與會者討論了「穩定幣」的快速增長、作為支付手段的潛在用途，以及對最終用戶、金融體系和國家安全的潛在風險。穩定幣是一種與穩定資產掛鈎的數字貨幣，較一般虛擬貨幣波動性更低。早前聯儲局主席鮑威爾指，穩定幣增長非常快，但缺乏適當監管將成為市場隱憂。目前三大穩定幣，即泰達幣(Tether)、USD Coin及Binance USD總價值約1,000億美元(約7,800億港元)，較一年前約110億美元，飆升約8倍。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/虛擬貨幣｜又跌啦！比特幣失守3萬美元關口-276637
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