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鐵路新盤｜揚海加推133伙 折實最平1004萬起
21 小時前
鐵路新盤｜揚海加推133伙 折實最平1004萬起
焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海截至昨日(11日)，以價單及招標形式合共售出384伙。嘉里發展香港區總經理湯耀宗指，為回應市場需求，最新宣布加推第5號價單，涉133伙，維持最高20%折扣優惠，折實售價由1,004.4萬元起，折實平均呎價36,590元，較上張4號價單35,291元，加價約3.7%。
最新加推的133伙，實用面積由320至1,420方呎，包括78伙兩房、39伙三房，以及15伙四房。單位折實售價由1,004.4萬至6,957.6萬元，折實呎價介乎31,388元至48,997元。當中首次推出第2座(2B) C室，實用面積749方呎的三房單位，該批優質單位坐落於項目開揚的單邊位置，且面向內園及中央花園。
次輪5個半小時沽逾180伙
至於項目昨進行次輪銷售188伙，約上午10時開始正式認購，截至約下午3時半，短短約5個半小時沽逾180伙，佔單位總數逾九成半。其中大單位繼續備受追捧，三房及首度以價單形式推出的四房單位均率先沽清。其中，逾八成買家為購買1伙，當中不乏購作自用的用家。
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