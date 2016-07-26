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鐵路新盤｜揚海加推133伙 折實最平1004萬起
21 小時前
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樓市樓價一手新盤揚海港島南岸嘉里建設信和置業港鐵加推次輪銷售湯耀宗
鐵路新盤｜揚海加推133伙 折實最平1004萬起
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湯耀宗(左二)指，揚海最新加推133伙，折實售價由1,004.4萬元起，折實平均呎價36,590元。

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海截至昨日(11日)，以價單及招標形式合共售出384伙。嘉里發展香港區總經理湯耀宗指，為回應市場需求，最新宣布加推第5號價單，涉133伙，維持最高20%折扣優惠，折實售價由1,004.4萬元起，折實平均呎價36,590元，較上張4號價單35,291元，加價約3.7%。

最新加推的133伙，實用面積由320至1,420方呎，包括78伙兩房、39伙三房，以及15伙四房。單位折實售價由1,004.4萬至6,957.6萬元，折實呎價介乎31,388元至48,997元。當中首次推出第2座(2B) C室，實用面積749方呎的三房單位，該批優質單位坐落於項目開揚的單邊位置，且面向內園及中央花園。

次輪5個半小時沽逾180

至於項目昨進行次輪銷售188伙，約上午10時開始正式認購，截至約下午3時半，短短約5個半小時沽逾180伙，佔單位總數逾九成半。其中大單位繼續備受追捧，三房及首度以價單形式推出的四房單位均率先沽清。其中，逾八成買家為購買1伙，當中不乏購作自用的用家。

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揚海昨進行次輪銷售188伙，約5個半小時沽逾180伙，其中逾八成買家為購買1伙。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/鐵路新盤｜揚海加推133伙-折實最平1004萬起-284383
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