地產
鐵路新盤｜揚海部署周六第三輪銷售 料涉133伙
11 小時前
鐵路新盤｜揚海部署周六第三輪銷售 料涉133伙
焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海已完成首兩輪銷售，嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，項目至今售出384伙，套現約87.6億元，料將於本周六(18日)進行第三輪銷售，有機會盡推第5號價單合共133伙。
他稱，兩輪銷售中約45%買家採用建築期付款方式，而約45%採用180天現金優惠付款；約80%買家購1伙，其餘則購2伙或以上，客源以港島區為主。
嘉里物業代理市場策劃高級總監吳美珊指，項目至今已推出520伙，佔全盤600伙約86%，餘下待售的80伙包括11伙頂層單位、18伙平台花園單位、37伙三房及14伙四房單位，暫未決定以價單或招標形式發售。
揚海上周六(11日)完成次輪銷售後隨即加推第5號價單，涉133伙，包括一房至四房，維持最高20%折扣優惠，折實售價由1,004.4萬元起，折實呎價由31,388元起，折實平均呎價36,590元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/鐵路新盤｜揚海部署周六第三輪銷售-料涉133伙-284726