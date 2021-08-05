Fun
比國夫婦11名子女 用「AELX」4字母取名
1 小時前
比國夫婦11名子女 用「AELX」4字母取名
比利時夫婦Marino Vaneeno與Gwenny Blanckaert，以A、E、L及X、四個英文字母的不同排列組合為兒女起名，雖然他們沒有生下24名子女，但亦生了7女4男！他們是：
13歲Alex(仔)、12歲Axel(仔)、11歲的Xela(女)、10歲Lexa(女)、9歲的Xael(女)、8歲Xeal(女)、5歲Exla(女)、4歲Leax(仔)、2歲Xale(女)、1歲Elax(仔)，及半歲Alxe(女)。
現時Gwenny懷上第12胎，預產期在明年4月。
Marino與Gwenny在2007年結婚，14年來生了11名子女。Marino稱，他們以Gwenny繼父名字為大仔取名；而二仔出世時，他們取名Axel，事後令他們意識到，兩個兒子的名字皆由A、E、L及X字母組成：「自始之後我地決定用呢4個字母為子女起名。」
Marino說，現在老婆肚子裡的是男嬰，男女比例將變成7：5。至於會否繼續生下去？他稱，「由一開始我地定咗目標要生12個，一家14口圍住餐桌，感覺才是一個完整的家。」
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/奇趣/比國夫婦11名子女-用「aelx」4字母取名-290472