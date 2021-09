尚氣|劉思慕訪問被指辱華 小粉紅︰完全把自己當做加拿大人

由華裔加拿大籍演員劉思慕主演的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),在中國仍未有上映時間。隨著全球不同地方開畫,大陸網民近日紛紛在微博留言,跪求有關當局批准電影上映,又轉載預告、劇照、報道,指電影完全沒有辱華的內容。當中不乏梁朝偉的影迷,表示很想看到偉仔的演出。

不過,大陸網絡組織「帝吧官微」,上載了多張劉思慕早年接受訪問的片段截圖,他在訪問中說︰「在我很小的時候,我父母會給我講,他們在共產主義中國的統治下長大的故事,說是有很多人死於飢餓,他們生存於第三世界,然後他們會覺得加拿大是一個,他們可以自由自在的生活,還可以給他們的孩子創造更美好未來的地方」。「帝吧」指這是他在加拿大建國150周年時接受的訪問,「劉思慕於5歲時就隨父母從黑龍江省哈爾濱市移民加拿大,已經完完全全把自己當做一個加拿大人了吧。」

網民批評劉思慕抹黑中國

有網民批評劉思慕忘記了中國人的身份,認為他的言論是抹黑中國,指中國不可能餓死人,紛紛留言不滿他演出《尚氣》,更直言「電影局鬆了一口氣 這下不用被質疑」,並謂︰「其實就是一個加拿大人啊,只是中國人傻白甜,總是對這些香蕉人有幻想罷了」甚至指荷李活的電影一直把中國人當傻仔。不過,也有不少人留言指劉思慕雙親當年身處的情況的確很差,認為大家要理性認清歷史。

