《永恆族》首日預售超越《尚氣》《黑寡婦》

Marvel宇宙第4階段大作《永恆族》(Eternals)，有首度演出超英片的安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)已非常吸引，加上理察麥登(Richard Madden)、Salma Hayek、馬東石、《權力遊戲》Kit Harington等參演，更是賣座保證。據網站Deadline報道，這齣由奧斯卡最佳導演趙婷執導的電影，今日於北美預售24小時內已收260萬美元票房，超越《尚氣與十環幫傳奇》的140萬美元，以及《黑寡婦》的200萬美元，暫時成為今年最高預售票房電影。

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被視為今年三大電影之一

荷李活業界認為，Marvel今年的三大電影，先有《黑寡婦》，之後便輪到《永恆族》及將於聖誕上映的《蜘蛛俠不戰無歸》，雖然《尚氣》票房不弱，但仍難歸納於Marvel主打作品。《永恆族》被視為3大電影之一，因該片對日後Marvel宇宙第4階段作品有極大關連，所以Marvel非常重視。

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