《狂野時速》雲迪素驚現大肚腩

全球大熱電影《狂野時速》(Fast & Furious)主角雲迪素(Vin Diesel)在片中身形fit爆,飛車打鬥超級型佬,估不到日前被影到身形走晒樣,驚現大肚腩。美媒今日刊登了54歲雲迪素與女友及3位子女在意大利出海的相片,偷得浮生的他在遊艇上半裸玩手機,另一隻手輕撫如懷孕般的大肚腩,與電影中的他相比簡直天與地。據聞雲迪素去意大利是為了女友在當地睇fashion show,順道享受假期。

為Marvel超英片開工

假期結束後,雲迪素就會投入工作。早前他已完成大導演占士金馬倫(James Cameron)大作《阿凡達2》(Avatar 2)拍攝,稍後就會為Marvel電影《雷神奇俠4》(Thor:Love and Thunder)及《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)配音。

