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《狂野時速》雲迪素驚現大肚腩
2021-09-09
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狂野時速雲迪素VinDiesel意大利阿凡達銀河守護隊雷神
《狂野時速》雲迪素驚現大肚腩
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雲迪素與《狂野時速》中的身型，差天共地。

全球大熱電影《狂野時速》(Fast & Furious)主角雲迪素(Vin Diesel)在片中身形fit爆，飛車打鬥超級型佬，估不到日前被影到身形走晒樣，驚現大肚腩。美媒今日刊登了54歲雲迪素與女友及3位子女在意大利出海的相片，偷得浮生的他在遊艇上半裸玩手機，另一隻手輕撫如懷孕般的大肚腩，與電影中的他相比簡直天與地。據聞雲迪素去意大利是為了女友在當地睇fashion show，順道享受假期。

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昔日fit爆玩舉重。
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今日大肚腩玩手機。

為Marvel超英片開工

假期結束後，雲迪素就會投入工作。早前他已完成大導演占士金馬倫(James Cameron)大作《阿凡達2》(Avatar 2)拍攝，稍後就會為Marvel電影《雷神奇俠4》(Thor：Love and Thunder)及《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)配音。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《狂野時速》雲迪素驚現大肚腩-284095
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