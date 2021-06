《醉美的一課》麥斯向尊尼偷師

荷李活型男尊尼特普(Johnny Depp)早前控告英國《太陽報》的家暴誹謗案敗訴,迪士尼隨即宣布將尊尼飛出《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)第3集,由奪得今屆奧斯卡最佳國際電影《醉美的一課》(Another Round)男星麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)代替尊尼的葛林戴華德角色。麥斯最近接受英國《星期日泰晤士報》訪問時提及:「我收到迪士尼的緊急通知,問我會否接替尊尼演出《怪獸3》。當時我不知發生甚麼事。《怪獸3》確實吸引,我考慮一陣就答應演出。」

沒資格評論尊尼

麥斯表示有睇《怪獸》系列,但不知怎演活尊尼的葛林戴華德角色,望可聯絡尊尼請教怎樣演出。「我不評論尊尼的家暴事件,因為我非局內人,誰是誰非旁人不會清楚。」麥斯正拍攝老牌男星夏里遜福(Harrison Ford)新片《奪寶奇兵》(Indiana Jones)第5集。