《黑寡婦》票房破疫情後紀錄

由女神施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)主演、Marvel宇宙第4階段大作《黑寡婦》(Black Widow),因新冠肺炎疫情,映期一改再改,終於上周四北美開畫。一如所料,這套超英片迷期待已久的作品,開畫大收1,320萬美元(約1.03億港元),打破《狂野時速9》開畫票房,創下疫情後開畫最高票房紀錄。同時,亦打破Marvel兩部作品《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)及《蟻俠2:黃蜂女現身》(Ant-Man and the Wasp)的周四開畫票房紀錄。外界認為,施嘉莉因待產,未有現身宣傳活動,如有她造勢,票房肯定不止此數。



影評讚無冷場

黑寡婦在《復仇者》中不屬擁有超強能力的戰士,但她憑自小鍛煉的特務技能,力敵比她強橫的敵人。美影評人認為《黑寡婦》動作場面出色,盡顯黑寡婦身手,劇情節奏明快無冷場,是Marvel其中一部出色作品。