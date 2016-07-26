「神徒」租下大廈外牆為Anson Lo打歌

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)本月初生日，其fans集資125萬為他在各區巴士站燈箱、尖沙咀碼頭五支旗杆的巨型廣告牌賣廣告，慶祝他26歲生日，最矚目還有租下郵輪，在船身以LED燈砌出Love Anson Lo圖案在維港巡遊。

今日，「神徒」又有新猶，於尖沙咀加拿分道某大廈租下戶外3層LED大屏幕，為Anson Lo的新歌《不可愛教主》應援。據Anson Lo的歌迷網站宣稱，「不可愛系列」應援行動，還包括在巴士車身、流動宣傳車及YouTube買廣告，歌迷會在網上宣稱：「相信不少神徒和市民已經與流動式的不可愛宣傳車和巴士車身廣告偶爾遇上了！今次接力的是固定式位於尖沙嘴戶外3層LED大屏幕與大家見面。3層LED大屏幕將為大家帶來《不可愛教主》視聽上的享受，在繁忙的街道上定必吸引途人駐足，欣賞我們不可愛教主的感染力和魅力。神徒們，誠邀大家親身前往不可愛LED大屏幕感覺一下教主的攝人魅力吧……溫馨提示，外出打卡/拍照要做足防疫措施。除了要戴好口罩、隨身帶備消毒清潔用品、保持社交距離之外，更加要注意安全，留意路面情況呀！全力應援！」