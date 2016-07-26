七公主｜李君妍苦練劍擊3個月 參與團隊賽獲第3名

無綫新劇《七公主》因有劍擊情節，為了延續奧運氣氛，無綫安排劇集於8月9日播出。監製陳維冠對於劍擊拍攝部分相當認真，除了專誠邀請劍擊教練好友Patrick Wu作劇集顧問及技術指導，劇中需要落場打真劍的演員更幾乎全是運動精英，除了本身是籃球好手的鄺潔楹（Judy）外，之前在無綫節目《明星運動會》拳擊項目中表現亮眼的李君妍，其運動實力亦不容忽視。

背負功夫新星之名的李君妍在劇中飾演Judy死對頭暨劍擊好手，與Judy一樣為了演好角色，專誠於劇集開拍前接受了為期四個月的訓練；期間更與Judy跟隨教練Patrick與一名劍手參加了劍擊團體比賽。獲得落場機會的君妍，成功從有經驗運動員身上得分，在場人士均不知道她只是接受了兩、三個月訓練的新手，最終君妍團隊在比賽中獲得第三名。

君妍亦有將練習片段上載IG，片中所見她不但拿著劍前後的揮動，更單腳站在半圓平衡球上訓練平衡力。君妍受訪時，直指劍擊是非常講求肌肉力量及耐力的運動，問到難忘場口，君妍謂：「有場我同Judy比賽場口，當時我們親身上陣，好開心好順利完成了所有動作；有些鏡頭仲要係慢動作，所以一定要教練收貨、要完美完成才可轉下一個鏡頭。」