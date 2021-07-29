三片入選紐約亞洲電影節 林家棟獲亞洲之星獎：盼電影業盡快復甦

紐約亞洲電影節於上周五(6日)展開，今屆有3部電影包括《殺出個黃昏》、《手捲煙》及《智齒》同時參展的林家棟，獲大會頒發「亞洲之星」大獎，更被高度評價為「他是香港其中一個最多才多藝和多產的演員」，以表揚他在幕後及幕前的努力。許鞍華導演則獲頒「終身成就獎」，電影節將放映其早年的作品《胡越的故事》和《投奔怒海》。

由於家棟忙於宣傳《殺出個黃昏》而未能親身前往當地領獎，電影節將獎座速遞到家棟辦公室送上驚喜，家棟特地拍片答謝電影節支持：「多謝紐約亞洲電影節頒呢個獎畀我，直頭飛過嚟畀我，其實我好想飛過去(紐約)，但冇辦法，我最開心係今次除了自己演出的電影，還包括自己監製的電影都在電影節跟觀眾見面。通過電影節，可以讓更多香港以外的朋友見到，我希望將來可以再做多啲更出色的電影給觀眾。」同時家棟不忘勉勵行內電影工作者，他表示：「過去一年因為疫情，香港電影有少少停咗落嚟，希望疫情盡快離開，我哋可以再拍更多更好的電影畀大家。希望將來有機會親身飛過嚟(紐約)多謝大家！」

今屆紐約亞洲電影節共有15部香港電影透過線上、室內影院及戶外放映，其中包括由林家棟監製及聯合編劇的《殺出個黃昏》，他參演的《手捲煙》及《智齒》均同時參展，而《手捲煙》更成為電影節開幕電影。