分享收入來源｜47歲吳綺莉不排除雪卵再生

吳綺莉(Elaine)日前在社交網上載「新抱」Andi昔日艷照，指有人利用別人生命換取利益，成為熱話。 早前，她拍片大談感情事及經濟來源，直言這幾年卓林不在身邊，令她有再次生育的念頭，片中她更笑說當得知經理人拍拖後感到很妒忌。

Elaine 表示自已緣份未到：「有時緣份的東西，你要碰得到，大家要合得來。」又直言不抗拒再生小朋友：「這幾年孩子不在身邊，就覺得有點孤獨，這要看我的緣分，看碰到什麼人，經理人跟我說可以把卵子凍起來，我說我會不會再生時會很老？經理人說都可以，我覺得現在的技術真的很厲害。」

而Elaine 在另一條片大方分享其收入來源，她笑說：「也不是說甚麼遺產、有誰給我，錢都是我努力賺回來。有段時候在上海投資房地產，當時上海房地產還沒漲起來，我買了『毛坯房』（沒有任何裝修的樓房），然後自己做裝修，裝修後再賣出去，不用一開始買貴房子，從低開始慢慢去，令經濟慢慢獨立起來。」