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吳君如 梁仲恆 新演員輸在起跑線？有血有肉唔會輸
48 分前
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吳君如梁仲恆媽媽的神奇小子蘇樺偉蘇媽東京奧運古天樂殘奧尹志文人物專訪
吳君如 梁仲恆 新演員輸在起跑線？有血有肉唔會輸
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香港地，由懷胎十月到出生、讀書、搵工、買樓、結婚，都力爭贏在起跑線，但現實是很多人在毫無選擇下，注定輸在起跑線。由吳君如監製兼主演的《媽媽的神奇小子》，以殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉與母親「蘇媽」的奮鬥事蹟為藍本，正是一個輸在起跑線、從後追上的故事，看著從來不是贏在起跑線的香港運動員，在東京奧運創下一金兩銀兩銅(截至8月5日)的佳績，這齣因疫情與東奧雙雙延期一年的電影，勵志得來，有血有肉。

文：Grace 
化妝：Midco Chu
髮型：Seiko Sin@Hair Culture
 

古仔搵故仔
談及蘇樺偉(偉仔)的奪金故事，很多人會聯想起劉德華，但開拍《媽媽的神奇小子》的關鍵人物卻是古天樂(古仔)。其實導演尹志文早於2013年已構思拍蘇樺偉的故事，奈何找不到投資者，直至遇上「搵故仔」拍電影的古仔。君如細訴緣由，「古仔經常跟我傾有咩故仔可拍，他收到幾個故仔後，覺得這個故仔不錯，叫我跟進能否真的拍成電影，我跟導演磨合了大半年，決定由古仔出資，我出力做監製。」要拍真實的殘障角色，最難是物色演員，她坦言，有認為要用大明星，或找靚仔去吸引不同層面的觀眾，「我們堅持真人真事改編，未必要用大明星，反而更真實。」經過多輪試鏡和海選，仍未找到演成年版偉仔的人選，直至導演找來中英劇團出身的梁仲恆(阿炳)一試，經3次試鏡後，君如仍有猶豫，於是導演為阿炳從後發功，「導演對我很好，叫我扮偉仔跑步和受訪，找朋友來為我拍一條很專業的demo片。」結果令君如大嘆「似到沒法拒絕」。


與蘇樺偉是街坊
事實上，不少看過優先場的觀眾，都誤以為阿炳真是殘障人士，不枉他花上半年為角色準備，他自言跟偉仔的緣分早種，佔地利優勢，「我倆在同一屋邨長大，可經常約他出來跑步和傾偈，我們又鍾意玩同一款足球遊戲，可以打機聯絡感情，從他的日常生活中偷師。」至於最大挑戰必然是跑步，「我從小到大主要打籃球和游水，從沒接觸田徑運動，無論是跑步姿勢、說話神態等，都下了不少苦功，當在跑步、形體和聲音各方面做好功課，才可進入角色的內心。」阿炳與君如在戲裡的母子情，笑中有淚的互動交流，贏得一致好評，原來君如起初曾擔心演慣舞台劇的阿炳，動作表情太誇張，合作後大讚他是難得的好對手，「我們在事前做足功課，在拍攝現場都很專注，我跟他的默契，正因大家已進入角色，跟著劇本和對白。」

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人生好玩在起跌
戲裡由3位演員分飾童年、少年和成年版偉仔，君如演蘇媽卻是一人演到尾，固然要向真蘇媽取經，她形容，「蘇媽的人生頗艱苦，但她有種堅韌和樂觀，第一天見她已跟我說甚麼也可以問，很爽直。我以她的人生經歷分幾個階段去演，她生了殘障孩子，自覺人生坎坷，比一般母親辛苦萬倍，她沒化妝但拍照時會塗唇膏，所以我設計她在偉仔獲頒十大傑出青年獎時，她會偷偷塗唇膏扮靚，因為人生開始有安樂日子。」偉仔與蘇媽的故事，對已為人母的君如，深有啟發，「我常教導女兒，人生總有遺憾，人生路就如跑步，你跑四百米，難免會像蘇樺偉有落後的時候，但慢慢跑又能從後趕上。這就是人生，最好玩是有起有跌，即使在安樂的日子，也要預備將來有不安。」


輸在起跑線又如何？
戲裡的偉仔因殘障而行得比人慢，因痙攣而用不上起步器，聽起步槍聲又因聽障而慢一步，在競賽場上輸在起跑線卻能奪冠創造奇蹟。戲外，4年前畢業於演藝學院的阿炳，正值演藝圈低潮期，加上疫情更是雪上加霜，問他可有輸在起跑線之感？他坦言，「輸就輸了，但可獲得這次機會已算幸運，疫情下很多同行都沒演出機會，可能要轉行，我還怨甚麼？」曾經歷香港電影黃金時期的君如慨嘆，「新生代演員真的比我們的年代辛苦，相對機會少了，不過努力大家仍會見到。我真心覺得只要拍自己想拍的戲，觀眾自能感受是真情或假意，例如我演蘇媽經常要喊，導演也擔心未必可培養情緒，他叫我可滴眼藥水，但我認為若要滴眼藥水，就代表劇本不夠好，演員不夠水準。若觀眾能感受角色有血有肉，不會輸！」

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吳君如與梁仲恆在《媽媽的神奇小子》演繹的母子情感動人心。(劇照)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/吳君如-梁仲恆-新演員輸在起跑線？有血有肉唔會輸-279188
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