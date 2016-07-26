吳君如 梁仲恆 新演員輸在起跑線？有血有肉唔會輸

香港地，由懷胎十月到出生、讀書、搵工、買樓、結婚，都力爭贏在起跑線，但現實是很多人在毫無選擇下，注定輸在起跑線。由吳君如監製兼主演的《媽媽的神奇小子》，以殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉與母親「蘇媽」的奮鬥事蹟為藍本，正是一個輸在起跑線、從後追上的故事，看著從來不是贏在起跑線的香港運動員，在東京奧運創下一金兩銀兩銅(截至8月5日)的佳績，這齣因疫情與東奧雙雙延期一年的電影，勵志得來，有血有肉。

文：Grace

化妝：Midco Chu

髮型：Seiko Sin@Hair Culture



古仔搵故仔

談及蘇樺偉(偉仔)的奪金故事，很多人會聯想起劉德華，但開拍《媽媽的神奇小子》的關鍵人物卻是古天樂(古仔)。其實導演尹志文早於2013年已構思拍蘇樺偉的故事，奈何找不到投資者，直至遇上「搵故仔」拍電影的古仔。君如細訴緣由，「古仔經常跟我傾有咩故仔可拍，他收到幾個故仔後，覺得這個故仔不錯，叫我跟進能否真的拍成電影，我跟導演磨合了大半年，決定由古仔出資，我出力做監製。」要拍真實的殘障角色，最難是物色演員，她坦言，有認為要用大明星，或找靚仔去吸引不同層面的觀眾，「我們堅持真人真事改編，未必要用大明星，反而更真實。」經過多輪試鏡和海選，仍未找到演成年版偉仔的人選，直至導演找來中英劇團出身的梁仲恆(阿炳)一試，經3次試鏡後，君如仍有猶豫，於是導演為阿炳從後發功，「導演對我很好，叫我扮偉仔跑步和受訪，找朋友來為我拍一條很專業的demo片。」結果令君如大嘆「似到沒法拒絕」。



與蘇樺偉是街坊

事實上，不少看過優先場的觀眾，都誤以為阿炳真是殘障人士，不枉他花上半年為角色準備，他自言跟偉仔的緣分早種，佔地利優勢，「我倆在同一屋邨長大，可經常約他出來跑步和傾偈，我們又鍾意玩同一款足球遊戲，可以打機聯絡感情，從他的日常生活中偷師。」至於最大挑戰必然是跑步，「我從小到大主要打籃球和游水，從沒接觸田徑運動，無論是跑步姿勢、說話神態等，都下了不少苦功，當在跑步、形體和聲音各方面做好功課，才可進入角色的內心。」阿炳與君如在戲裡的母子情，笑中有淚的互動交流，贏得一致好評，原來君如起初曾擔心演慣舞台劇的阿炳，動作表情太誇張，合作後大讚他是難得的好對手，「我們在事前做足功課，在拍攝現場都很專注，我跟他的默契，正因大家已進入角色，跟著劇本和對白。」

人生好玩在起跌

戲裡由3位演員分飾童年、少年和成年版偉仔，君如演蘇媽卻是一人演到尾，固然要向真蘇媽取經，她形容，「蘇媽的人生頗艱苦，但她有種堅韌和樂觀，第一天見她已跟我說甚麼也可以問，很爽直。我以她的人生經歷分幾個階段去演，她生了殘障孩子，自覺人生坎坷，比一般母親辛苦萬倍，她沒化妝但拍照時會塗唇膏，所以我設計她在偉仔獲頒十大傑出青年獎時，她會偷偷塗唇膏扮靚，因為人生開始有安樂日子。」偉仔與蘇媽的故事，對已為人母的君如，深有啟發，「我常教導女兒，人生總有遺憾，人生路就如跑步，你跑四百米，難免會像蘇樺偉有落後的時候，但慢慢跑又能從後趕上。這就是人生，最好玩是有起有跌，即使在安樂的日子，也要預備將來有不安。」



輸在起跑線又如何？

戲裡的偉仔因殘障而行得比人慢，因痙攣而用不上起步器，聽起步槍聲又因聽障而慢一步，在競賽場上輸在起跑線卻能奪冠創造奇蹟。戲外，4年前畢業於演藝學院的阿炳，正值演藝圈低潮期，加上疫情更是雪上加霜，問他可有輸在起跑線之感？他坦言，「輸就輸了，但可獲得這次機會已算幸運，疫情下很多同行都沒演出機會，可能要轉行，我還怨甚麼？」曾經歷香港電影黃金時期的君如慨嘆，「新生代演員真的比我們的年代辛苦，相對機會少了，不過努力大家仍會見到。我真心覺得只要拍自己想拍的戲，觀眾自能感受是真情或假意，例如我演蘇媽經常要喊，導演也擔心未必可培養情緒，他叫我可滴眼藥水，但我認為若要滴眼藥水，就代表劇本不夠好，演員不夠水準。若觀眾能感受角色有血有肉，不會輸！」