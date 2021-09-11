周國賢新歌以童眼看《塵世美》 寄語紛亂中仍要捍衛赤子之心

等了3年，周國賢(周仔)上周終於推出全新個人單曲《塵世美》，新歌由周仔親自作曲、《有時》三部曲的小克填詞，在開學日派台，MV則於周日(5日)上架，已登上熱門音樂影片的第4位。新歌MV由周仔親自執導和剪接，整個MV不見其樣，全是將攝錄鏡頭放在膝蓋高度，拍下的香港日常景致。他形容這是模擬以童眼看的世界，因為塵世的美要以小孩眼光去細看，深盼在紛擾亂世中，MV裡的蒲公英、學校、大海、街市等美好的城市面貌，能讓大家尋回一點力量繼續前行。同時，將這歌送給所有孩子們，寄語無論時勢怎樣，都要繼續好好捍衛自己最後那顆赤子之心。

首次彈唱已落淚

其實早於去年5月底，在泰國「閉關」養傷的周仔自彈自唱發布半首《塵世美》並上載到他的YouTube視頻。當時他表示從沒試過公開一首未錄好的歌，「因為我覺得時代真的改變了，有些東西如果不趁早做，過了適當的時候、過了品味期限、它便會變質。」他又透露看著歌詞，複雜情緒湧上心頭，首次彈奏已落淚，「如不在此時此刻，為自己最實實的情緒好好的誠實地以歌曲的形式記錄下來，未來⋯⋯我還不知有沒有這個機會？」事隔一年多後，歌曲終於正式面世。

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送給香港的父母與孩子

《塵世美》跟《樂壇已死》有點相似，都是填詞人小克邀曲而誕生的作品。事緣，去年5月中小克與未滿6歲的兒子往寫生，他用電話搖頭歎息地看新聞，回頭卻見兒子努力地揮筆繪畫眼前的藍天、河流、樹木與橋樑，腦海即浮起「趕快記錄生命的美好，延後發現世界多糟糕」這兩句。於是他發帖邀請各音樂人為這歌詞譜曲，同時發短訊給已是3女之父的周國賢。周仔在當晚已從兩句歌詞延伸寫了全曲的旋律，翌日小克已填好整首歌的詞，這是初版的《塵世美》。看著MV中的渡海小輪、電車路、銅鑼灣、大學校園等畫面，聽周仔唱著「仰首烏雲默禱，那漆黑中有七彩快要出土，用你一點一線」、「今天即使光明未見到，用你直覺描畫出新世界美麗在前途，塵世終於洇染出安好」，讓人在紛亂中找到一絲暖意與希望。

《塵世美》可說是兩位父親百般滋味的沉澱與整合。小克慨嘆，當看著兒子高速成長，同時世界亦極速淪落，以這歌送給兒子，同時送給香港所有孩子和家長，「在這麼困難的時刻，希望大人可多給孩子機會發揮潛能，引導孩子對事物產生熱愛，同時保著赤子及謙厚之心，讓孩子們在將來重建一個美好的塵世。」