啱 Channel 創辦人混血肥仔辭職 網民︰同林日曦有搞作？

毛記葵涌創辦人之一林日曦今日宣布辭任執行董事職務，並在網上發文指自己怕悶，想有新轉變。另一邊廂，啱Channel創辦人「混血肥仔」在今日宣布辭去所有職位，轉任顧問。不少網民猜測他與同日辭職的林日曦是否快將有新搞作，紛紛留言查問。

相關新聞︰林日曦悉售毛記辭任執董 送股員工

「混血肥仔」原名曾達恩(Tommy)，同時是創作總監及演員，13年他創立啱Channel，於16年與數位成員把啱Channel變成公司，為其他品牌創作並製作廣告，19年更成立網購平台，YouTube channel 有近 30 萬訂閱，包括有短劇、綜藝、直播清談，片段短片瀏覽量由數萬至十多萬不等。早前他曾到英國拓展網購業務，並製作了數個移英港人的故事在啱Channel播放。

相關新聞︰林日曦辭任毛記葵涌執董 否認移民︰怕悶想有新轉變

Tommy在社交平台稱「已正式辭去啱channel 股東/ CEO / Creative Director / Artist 職位」，坦言對此感到「唔捨得有唔開心，但無悔無憾」並著大家放心︰「我嘅意念唔會死，都唔係咁容易俾呢個世界嘅壞人打沉。至於關於我自己，既然時侯到了，我決定勇敢踏出安舒區，再嘗試突破自己，要對得住自己，要對得住人格，要對得住信念，我嘅下一步諗法好快就會公佈，敬請期待！」