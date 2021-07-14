人事變動｜林日曦悉售毛記辭任執董 送股員工

毛記葵涌(1716)指，林日曦(原名徐家豪)已辭任執行董事職務，並於今日起生效，以投放更多時間處理其個人事務，同時不再該集團任何成員公司擔任任何職務，亦同日起生效。並確認與董事會無意見分歧。

另外，主席姚家豪(阿Bu)、創辦人兼執行董事陸家俊(別名陳強)及林日曦訂立買賣協議，林日曦將以800萬元出售所持Blackpaper BVI股份，姚家豪及陸家俊在5年內不得轉售相關股份，期內並需共同繼續為毛記的一組控股股東。Blackpaper BVI持有毛記葵涌約67.5%股權，為大股東，目前由林日㬢、陸家俊及姚家豪分別持有33.33%，交易完成後，陸家俊及姚家豪分別持有50%。

毛記葵涌上周五收市報1.03元，升4%或0.04元，成交約400萬元。

另外，陸家俊及姚家豪需向林日曦承諾，於完成交易後6個月內，向林日曦指定的若干長期服務僱員轉讓675萬股股份，相關僱員亦不得在5年內出售相關股份，並需就公司所有事宜與陸家俊及姚家豪等一致行動。