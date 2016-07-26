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大叔的愛｜咀足廿幾次 Anson Lo嫌Edan哨牙咀唇有黑邊
1 小時前
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Anson LoEdan大叔的愛呂爵安盧瀚霆
大叔的愛｜咀足廿幾次 Anson Lo嫌Edan哨牙咀唇有黑邊

由盧瀚霆(Anson Lo)及呂爵安(Edan)主演的《大叔的愛》於上周五播畢，Anson Lo昨日在YouTube頻道分享他們初吻片段。由於劇集拍攝時，不是按順序，所以他們的初吻是在中環海濱發生，而非浴室那一場。

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花姐著他們試咀，但Anson Lo非常嫌棄。
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Edan笑Anson Lo淆底。

Anson Lo與Edan埋位試咀時，Anson Lo多次縮開，並嫌棄Edan「嘴有黑邊，牙肉又凸，棚牙又黃」。之後正式埋位時，他們希望可以一take過，但最後他們要咀廿幾次才收貨。當第一次二人咀嘴時，Anson Lo忘記對白，並指咀得太大力，撞到Edan的牙。當咀到第N次，Edan表示「咀到無晒驚喜」，Anson Lo即笑他不專業。

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二人諗住一take過，最後接近三十take才可以收工。
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Anson Lo表示撞到Edan 棚牙。

他們表示導師沒有要求他們重拍，但認為「咀得唔好嘥」，希望交到戲。Edan又認為觀眾看完應該不會太難受，相信觀眾看得比較舒服。Anson Lo聞言即笑說︰「你睇自己一定唔難受，你都唔係觀眾，平時照鏡你難唔難受呀？」Edan之後答說︰「唔難受，你望多兩眼。」Anson Lo說︰「都已經難受咗兩年啦！」

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Anson Lo咀完忘記對白。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/大叔的愛｜咀足廿幾次-anson-lo嫌edan哨牙咀唇有黑邊-276642
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Anson LoEdan大叔的愛呂爵安盧瀚霆
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